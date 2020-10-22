И один в поле воин: почему быть самозанятым выгодно?

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Самозанятый – термин, вошедший в жизнь россиян не так давно. Это тот, кто умеет профессионально делать что-то и предпочитает работать исключительно на себя – без начальников и найма рабочей силы.

Таких государство решило поддержать, разработав специальные условия, которые стали действовать с 2020 года. В связи с пандемией меры можно называть антикризисными, так как самозанятые получили доступ к инструментам помощи бизнесу.

На территории Саратовской области налог на профессиональный доход стал применяться с 1 июля 2020 года в соответствии с Законом Саратовской области от 29 мая 2020 года № 51-ЗСО «О введении в действие на территории Саратовской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, и применение его осуществляется по инициативе налогоплательщика.

Новый налоговый режим в области действует успешно и в саратовском полку «сам себе руководитель и работник» прибывает с каждым месяцем. Таковых на 20 октября было 5782.

Разумеется, регистрация в качестве самозанятого в этом случае обязательна, иначе не получить тот самый льготный пакет, утвержденный в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по решению Президента РФ Владимира Путина. Все просто. Скачивается бесплатное приложение «Мой налог», заполняются предложенные графы. Понадобятся паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. Личного присутствия в налоговой не требуется.

Также можно зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки (список банков доступен по ссылке: https://npd.nalog.ru/credit-orgs/), а при отсутствии смартфона - через веб-версию приложения «Мой налог» по ссылке https://lknpd.nalog.ru/auth/login

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Быть самозанятым проще, чем ИП. Не нужен кассовый аппарат, нет налоговой отчетности – необходимую информацию формирует автоматически приложение. Она же создает чек. С прибыли отчисляется 4%, если деньги заплатило физическое лицо, и 6%, если перевод пришел от юрлица или организации. Предположим, был простой – тогда никаких налогов. Нет обязанности платить страховые взносы. Можно работать легально, без регистрации в качестве ИП. Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

Помимо этого, самозанятые имеют право обратиться в Центр предпринимателя «Мой бизнес» и получить консультационную и образовательную поддержку. Им также доступны микрозаймы до 1 млн рублей по ставке 4,25% годовых в Фонде микрокредитования Саратовской области. Уже в ближайшее время самозанятые могут стать полноправными резидентами областного бизнес-инкубатора и арендовать офисное или производственное помещение по льготной цене.

«Меры господдержки предпринимательства постоянно оптимизируются с целью создания максимально благоприятных условий для эффективного развития своих бизнес-проектов и повышения уровня деловой активности населения. В частности, теперь самозанятые, помимо уже имеющихся льгот, также смогут воспользоваться целой линейкой мер поддержки, предусмотренной нацпроектом, что откроет доступ к новым перспективам роста и послужит импульсом к укреплению института самозанятых в регионе», - отмечает министр экономического развития области Юлия Швакова.

Власти не забыли о самозанятых в разгар «коронакризиса». Им выделили бонус в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. Таким образом, вместе с налоговым вычетом получается 22 130. Деньгами нельзя расплатиться в магазине, но можно рассчитаться по налогам.

Самозанятые могут перевозить пассажиров, сдавать квартиру в аренду, заниматься строительством, репетиторством, маркетингом, рекламой, продавать продукцию собственного производства, проводить и организовывать праздники, консультировать по юридическим вопросам, вести бухгалтерию и т.д.

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.

Самозанятые могут совмещать свою деятельность с основной работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Новый налоговый режим предоставит самозанятым гражданам возможность легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в простом и необременительном режиме.