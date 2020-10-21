Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 октября: Роспотребнадзор признал ситуацию неблагополучной

Ситуация по коронавирусу остается неблагополучной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области растет, причем угрожающими темпами.

Мы собрали для читателей последние новости по коронавирусу в Саратове на 21 октября 2020 года.

День начался с данных регионального оперативного штаба о 161 зараженном. Казалось бы, что заболеваемость слегка снизилась. Однако во второй половине дня федеральный оперштаб выдал свои цифры, и оказалось, что случаев на 15 больше — сразу 176. То есть очередной антирекорд.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Впрочем, первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов не исключил сохранение темпов заболеваемости, если граждане будут нарушать требования Роспотребнадзора о масочном режиме, соблюдении дистанции и частом мытье рук.

Зато число смертей в сутки сохраняется на прежнем уровне — по два человека. По данным 20 октября стало известно, что умерли две женщины, 46 и 51 года. Итого жертвами коронавируса стали 140 граждан. Еще 607 зараженных скончались от иных патологий.

Масочный режим должен помочь переломить ситуацию Фото: Дарья Вострикова

Растет и число выздоровевших — уже 12,3 тыс. человек. Причем на одного пациента тратится порядка 100 тыс. рублей, об этом было заявлено на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной думы.

Там же сообщили, что растет оснащение медучреждений аппаратурой: на поставки аппаратуры в «ковидные» стационары потрачено порядка 50 млн рублей. При этом жители Саратова жалуются на трудности с прохождением рентгено- и флюорографии. Станислав Шувалов объяснил это тем, что в многих поликлиниках эти аппараты заменяют на новые, что требует времени.

В медучреждениях идет замена рентгеновского оборудования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в учебных заведениях сохраняется пока на уровне, не требующим перехода на дистанционное обучение. Закрыто полностью три школы — в Вольском, Энгельсском и Аркадакском районах, а также отдельные классы в 28 школах. Итого на домашнем обучении находятся порядка 2,5 тыс. детей.

Заседание координационного совета по противодействию распространения коронавируса, которое прошло вечером 21 октября, принесло несколько ярких заявлений. Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, например, поручил разобраться с очередями в поликлиниках. Он дал на это три дня и намерен лично проверять ситуацию. По его мнению, в управленческом звене систему здравоохранения царит «сумбур и волокита». Глава региона призвал навести там порядок.

Валерий Радаев потребовал разобраться с очередями в поликлиниках Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

До сих пор продолжает оставаться непростой ситуация с работой скорой помощи в области. Бригады работают на пределе возможностей, не ко всем пациентам успевают вовремя, например, по словам прокурора области Сергея Филипенко, некоторые коллеги потеряли близких из-за длительного ожидания скорых. Главврач городской станции скорой помощи Олег Андрущенко рассказал, что число вызовов зашкаливает. Некоторых больных они действительно вынуждены переадресовать в амбулаторное звено — только с согласия пациента. Тем не менее, работа ведется. Уже пришли порядка 50 студентов СГМУ, чтобы своей работой поддержать медиков в непростое время.

Число вызовов в скорую помощь зашкаливает Фото: Ольга Симонова

Кстати, запасаться лекарствами впрок не следует. Это подчеркнул руководитель регионального Росздравнадзора Дмитрий Цымбал. Однако пока сохраняется ажиотажный спрос на ряд лекарств. Аптекам грозят проверки, если каких-то важных препаратов не будет в наличии.

Жителей просят не запасаться лекарствами впрок Фото: Екатерина Семенова

В общем, ситуация, как заявила глава регионального Роспотребнадзора, остается неблагополучной. Переломить ее можно — но только при повышении сознательности граждан, которых все также призывают носить маски в общественных местах и соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания. Пока же — увы. Нарушают не только торговые сети, но даже вузы.

Ольга Кожанова, глава саратовского Роспотребнадзора Фото: Александр Уриевский

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