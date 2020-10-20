Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 октября: школьникам могут продлить каникулы

Каникулы для школьников в Саратовской области могут затянуться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области на утро 20 октября стало известно о 163 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 18 250, а выздоровевших — 12 216. За сутки выписали только 30 человек.

Однако от коронавируса не только вылечиваются, но еще и умирают. Непосредственно от новой инфекции за сутки скончались двое — 62-летний мужчина и 54-летняя женщина. Они стали 137 и 138-й жертвами COVID-19 в Саратовской области. Также 602 человека с коронавирусом умерли, но не от него, а по другим причинам.

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Заболел COVID-19 и исполняющий обязанности областного министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. Теперь он руководит министерством из дома.

Болезнь затрагивает и иные сферы жизни, например, школы. Сейчас на дистанционном обучении находятся более полутора тыс. ребят: полностью закрыты две школы и 44 класса. Также по домам сидят малыши из групп в четырех детсадах и 67 студентов из двух колледжей.

При этом, по словам замруководителя областного Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, необходимости массового перехода школьников на дистанционное обучение нет.

Осенние каникулы планово начнутся 26 октября и завершатся 5 ноября. Однако рассматривается возможность их увеличения до 14 дней, то есть по 8 ноября.

Исполняющий обязанности председателя правительства Роман Бусаргин поручил развернуть еще 300 коек для больных коронавирусом. Из них 200 должны быть обеспечены кислородом. Таким образом, увеличится мощность областной клинической больницы, задействуют бывший стационар горбольницы №12 в Саратове.