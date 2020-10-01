Что изменится в Саратове с 1 октября 2020 года: Проездные карты, пенсии и пособия

С 1 октября возвращается прежний порядок оформления субсидий и многое другое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия придала скорости информационным потокам в России. Ежедневные изменения в событийном пространстве заставляют держать руку на пульсе, а порою хвататься за сердце. «КП-Саратов» предлагает ознакомиться с нововведениями и изменениями, которые произойдут в октябре.

Итак, с первого числа в детские сады, школы, больницы и другие учреждения социальной сферы начинают подавать тепло. Во всяком случаи заявления делали как областные чиновники, так и городские, рапортовав о почти 100% готовности котельных и коммунальных сетей. Это слишком не похоже на правду, учитывая, что город местами сильно перекопан до сих пор.

Новый Трофимовский мост предлагали открыть к 1 октября. Губернатор Валерий Радаев настаивал на этом. Требование саратовские власти не исполнили. В мэрии ответили двусмысленно: как только все будет готово, сообщим. Пока отложили на 5 октября.

Зато с 1 октября на троллейбусах и трамваях вводятся транспортные карты. Они, по мнению чиновников, должны увеличить рентабельность предприятия «Саратовгорэлектротранс» и вернуть пассажиров на некогда популярный электротранспорт. Идея сомнительная, учитывая стоимость карт.

Стоимость одного пересадочного проездного билета на две поездки в течение 90 минут составит 32 рубля, на пять поездок за пять дней — 100 рублей, на десять в течение семи дней — 190 рублей, на 20 поездок за 15 дней — 360 рублей. Цена проездных без ограничения числа поездок. На один день он будет стоить 72 рубля, три дня — 204, неделю — 420, десять дней — 560, 20 дней — 1 тыс. рублей, а 30 дней без ограничений можно проездить на трамваях и троллейбусах за 1 350 рублей.

А еще с 1 октября будут увеличены на 3% зарплаты бюджетникам. Но каким - повышение коснется органов исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб, сотрудников Росгвардии.

Прекращают с первого числа выплачивать пособия индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были после 1 марта закрыть свой бизнес в связи с пандемией. Им три месяца подряд выдавали по 12130 рублей.

Для россиян, в том числе и саратовцев, с 1 октября возвращается прежний порядок оформления субсидий. Если ранее оформленные выплаты продлевались автоматически в связи с пандемией, то теперь придется снова собирать документы. Беззаявительный порядок отменяется. В частности, это касается жилищных субсидий. Также ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка нужно будет продлевать заново.

С 1 октября для всех водителей диагностическая карта снова становится обязательным документом. На период пандемии его отменили и разрешили покупать полис ОСАГО без техосмотра. Теперь возвращается прежний порядок.

В октябре, а точнее с 12 числа, начнет действовать упрощенный порядок получения российского гражданства. Иностранцы, у которых совершеннолетние и дееспособные дети уже являются гражданами страны, будут быстрее получать соответствующие документы.

Также с 12 октября ломбардам разрешат работать на три часа дольше — с 8:00 до 23:00, но запретят давать займ на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи.

С 30 октября россияне не смогут воспользоваться кальяном и другой никотиносодержащей продукцией в заведениях общепита. Впрочем, точка в вопросе курить или не курить окончательно не поставлена. С учетом уже обещанного роста акцизов на табак, второй вариант все более предпочтительнее.