Саратовских чиновников призвали достроить лыжную трассу после смерти спортсмена

На лыжероллерной трассе спортсмены, в том числе дети, несутся навстречу гуляющим, потому что отдельные пешеходные дорожки так и не сделали

Спортивная общественность Саратове пребывает в шоковом состоянии. Это последствия трагического случая, который произошел 13 сентября. В этот день ветеран лыжного спорта 67-летний Василий Алексейкин тренировался на специально построенной несколько лет назад лыжероллерной трассе на 5-й Дачной. Но ее уже давно облюбовали отдыхающие. Чтобы не столкнуться с ними, он направил роликовые лыжи в сторону, пытаясь объехать людей. Однако маневр не удался. Спортсмен вылетел на лесную обочину, получив множество ушибов и травму головы. Его доставили в больницу, где 23 сентября он скончался.

Как пояснил «КП-Саратов» президент областной федерации лыжных гонок Сергей Хохлов, при строительстве лыжного стадиона на 5-й Дачной не хватило денег на монтаж ограждения и обустройство отдельных пешеходных дорожек для гуляющих, но все это было в изначальном плане. К этой теме муниципальные власти не возвращались четыре года, хотя объект находится именно на балансе администрации Саратова.

- Завтра такое может произойти с кем угодно, там же тренируются дети. Люди игнорируют запрещающие и предупредительные знаки, даже во время соревнований.

По проекту трассы там должно быть ограждение. Но, к сожалению, из-за нехватки средств пешеходные дорожки и ограждения были недоделаны, — рассказал Хохлов.

Он подчеркнул, что по трассе гуляют мамочки колясками, дети с самокатами и собачками. А на замечания и предложение уйти с зоны для тренировок реагируют агрессивно.

Далее следуют классические вопросы: кто виноват и что делать? Понять можно и отдыхающих и спортсменов, а вот примирить их обязана городская власть, убрав недочеты, допущенные при строительстве.

- Надеемся, чтобы хотя бы сейчас, после того что случилось, найдут возможность обезопасить эту зону. Этот объект находится на балансе у городских властей Саратова. Мы как федерация, планируем обратиться в Общественную палату, чтобы через нее просить у города не закрывать лыжный стадион, а именно обезопасить эту зону, поставить ограждения, — выразил надежду президент Областной федерации лыжных гонок Сергей Хохлов.

Отметим, пока это первый и единственный трагический случай, произошедший на трассе лыжного стадиона на 5-й Дачной. Как рассказали тренеры, спортсмены периодически здесь травмируются благодаря опасному соседству с отдыхающими и равнодушию городских чиновников.

Дальнейшее развитие этой зоны как спортивной ранее поддержал Президент СБР Виктор Майгуров, предложивший в ходе своей недавней пресс-конференции совместно продвигать вопрос строительства здесь биатлонного комплекса на уровне министерства спорта и регионального правительства Саратовской области.