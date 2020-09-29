Всемирный день сердца: в саратовском кардиоцентре выросло число операций на открытом сердце

Валерий Агапов Фото: Александр Уриевский

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер», доктор медицинских наук Валерий Агапов на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал, что праздник появился в 2001 году и обычно он широко отмечается. В 2020 году пандемия нарушила планы, например, Российский конгресс кардиологов в Казани пришлось перевести в онлайн-формат.

ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» ни на день не прекращал прием по своему профилю. Валерий Агапов подчеркнул, что была разработана маршрутизация пациентов для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Как и все, мы сталкиваемся со случаями «ковида» как у пациентов, так и у врачей. При необходимости проводятся все необходимые дезинфекционные и ограничительные мероприятия, но кардиодиспансер ни на час не прекращал прием. Более того, наши врачи, в основном реаниматологи и анестезиологи, временно переходили на работу в «ковидные» госпитали, — рассказал главный врач.

Несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, кардиоцентр не только не снизил активность работы. Также растет доля открытых операция на сердце по экстренным показателям.

- Тактика работы врачей стала более активная, — подчеркнул Валерий Агапов.

Осуществить это позволяет в том числе обновление парка аппаратуры. В областной кардиоцентр поступило новое оборудование для электрофизических исследований для лечения тахиоритмий. В ноябре ожидается поставка ангиографического оборудования.

Буквально на днях, в сентябре 2020 года, произошло расширение кардиоцентра путем присоединения 12-й горбольницы Саратова.

- Это дало расширение возможностей, прежде всего, для жителей Заводского района. У нас тоже расширились возможности формирования потока пациентов. Теперь у нас есть отделение реабилитации, а ранее этот вопрос всегда немного «провисал». Времени прошло немного, рано говорить о каких-то результатах, но перспективы серьезные, — отметил Валерий Агапов.

Он считает, что в следующем году День сердца можно будет отметить настоящим кардиофестом.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания пока остаются одной из причин смертности населения. Но меры профилактики, внимание людей к своему здоровью и вовремя оказанная помочь позволяет сократить негативные последствия.

Главное, по словам Валерий Агапова, это придерживаться здорового образа жизни, что включает достаточную физическую нагрузку, отказ от вредных привычек, а также, что весьма важно, переход на правильное питание — снижение в рационе жирной пищи в пользу овощей и фруктов. Очень важно следить за состоянием здоровья и вовремя проходить обследование, а после лечения продолжать терапию и следовать рекомендациям врачей.