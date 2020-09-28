Коронавирус в Саратове, последние новости: власти решили давить инфекцию технологиями и бороться с непокорными. Итоги недели

Александр Стрелюхин предупредил о жестких мерах к нарушителям масочной дисциплины

Терпение закончилось — так можно охарактеризовать настроения, витавшие в воздухе саратовского правительства на последнем заседании коронавирусного штаба.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин не на шутку был огорчен поведением населения и муниципальных властей. Никто маски не носит — разберитесь, поручил глава исполнительной власти.

- Летом пачками приходили прошения, давайте открывать экономику, и каждый обещал — будем все предписания выполнять. И что сегодня видим — полнейшее неисполнение своих обязательств. Хотите, чтобы завтра захлебнулась наша медицина? Мы этого добьемся, — возмущенно произнес Стрелюхин, распорядившись ежедневно проводить рейды по торговым точкам и общественному транспорту и наказывать тех, кто не соблюдает масочный режим вплоть до закрытия и снятия с маршрута автобусов.

Традиционная субботняя ярмарка на Театральной площади уже не состоялась. Нечасто власти муниципалитета принимают взвешенное решение. В мэрии сообщили «КП-Саратов», что за день сюда отовариться приходят не менее 20 тыс. человек. В основном это лица старше 65 лет, находящиеся в группе риска. Заставить людей соблюдать социальное расстояние в 1,5 метра не получится. Поэтому базарный выходной под взором памятника Владимиру Ленину на неопределенное время оказался под запретом.

В целом статистика прошлой недели привычная — более 100 заболевших ежедневно, хотя в четверг был всплеск: медики госпитализировали 250 человек с подозрением на коронавирус. За неделю умерли пять человек, инфекцию выявили у 737, с начала эпидемии выздоровели 10 172 человека, 15 279 жителей Саратовской области являются носителями новой инфекции. Ситуация стабильно непростая, но, как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, дополнительный коечный фонд по примеру Москвы создавать пока не будут.

- Резервные «ковидные» койки сейчас в области есть. Мы круглые сутки мониторим ситуацию. Фиксируется до сих пор большое количество пневмоний, причем не всегда коронавирусных, поэтому идет перераспределение потоков по так называемым чистым больницам или на провизорные койки. В целом уровень заболеваемости в регионе стабильно высокий, такую ситуацию мы видим и по большинству регионов России. Тем не менее говорить о массовом открытии «ковидных» коек пока преждевременно, работа коечного фонда регулируется по оперативной потребности, — пояснил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

Оберегать население пока решено через иммунизацию групп риска — учителей и врачей. В регион вот-вот должны доставить большую партию вакцины — 2 096 доз. Препарат именно для них, но только если пожелают, подчеркивают в профильном министерстве. Трех медиков горбольницы №5 уже привили «Гам-КОВИД-Вак» из пробной партии в 42 дозы, что пришла пару недель назад, которую громко презентовали для СМИ. Пока полет нормальный. Очередь до остальных жителей региона дойдет не ранее декабря.

Не помогут уже прививки главе Балаковского района Александру Соловьеву: на минувшей неделе он сообщил, что сдал тест и, увы, результат положительный. Ушел на больничный.

Еще один представитель политического олимпа также не смог себя уберечь — зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов, ответственный за социальную политику. Причем в тот день, когда стало известно, что он заражен, чиновник участвовал в заседании региональной думы и даже с трибуны презентовал социальные проекты. Наумов подчеркнул, что покинул мероприятие, как только узнал о положительном тесте.

На новой неделе обещали привезти в регион само лекарство от коронавируса. Появится оно, прежде всего, в больницах.

Прорабатывается также вопрос бесплатной выдачи данного препарата пациентам, которые лечатся амбулаторно.

- Выдавать будут за счет фонда обязательного медицинского страхования, так как стоимость высока, — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Олег Костин. Отпускная цена — свыше 12,3 тыс. рублей

А находящийся на самоизоляции в связи с выявленным коронавирусом губернатор Валерий Радаев предложил давить инфекцию технологиями, то есть рассмотреть возможность внедрить в школы с количеством свыше 500 учеников тепловизоры для измерения температуры. В пяти учебных учреждениях проект протестировали.

- Результатами прошедшего периода стало проведение более 82 тыс. измерений и 1,1 тыс. выявленных случаев наличия повышенной температуры в пяти опытных школах. На сегодняшний день здоровье детей имеет приоритетное значение, — рассказал о предварительных итогах министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Пока же ситуация в учебных учреждения, следующая: семь школ находятся полностью на дистанционном обучении — это 1 943 ребенка и 163 педагога. Также в режиме онлайн трудятся ученики 46 классов 38 школ региона. Частично закрыты десять детских садов

Между тем на прошедшей неделе глава регионального министерства здравоохранения Олег Костин сделал неутешительный прогноз: активная фаза эпидемии коронавируса продлится минимум два года, пока не будет массового иммунитета в мире, в стране, который появляется после того, как человек переболел или получил вакцину.

Прошло семь месяцев с начала эпидемии. Ждем. Надеемся. Боимся.