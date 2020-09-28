«МедиаЗавтра»: в Москве прошла конференция для журналистов от «Росатома»

Состоялась конференция "МедиаЗавтра", организованная "Росатомом" Фото: Екатерина Семенова

На минувшей неделе в Москве состоялось одно из самых масштабных и ярких медийных событий 2020 года — конференция «МедиаЗавтра».

Мероприятие организовано госкорпорацией «Росатом» и было приурочено к 75-летию атомной промышленности России. На конференцию съехались более 150 журналистов и представителей пресс-служб отрасли со всей страны. Участие принял и представитель ИД «Волга-Медиа».

Участники конференции получили бесценный опыт и позитивные эмоции Фото: Екатерина Семенова

Три дня насыщенной программы: выступления известнейших журналистов России, лекции от ведущих медийных персон нашего времени, тимбилдинг, награждение лучших авторов и многое другое — вот что такое «МедиаЗавтра».

Ярким событием стало часовое выступление Владимира Познера, одной из легенд современной журналистики. Он порассуждал на тему ответственности журналиста перед обществом, свободе слова, цензуре и самоцензуре. Ему было задано множество вопросов, коллеги из Балакова, например, поинтересовались, как в современном мире выживать небольшим СМИ в маленьких городах.

Своим опытом поделился Владимир Познер... Фото: Екатерина Семенова

- Не знаю, — честно признал Владимир Познер. Однако он считает, что небольшие СМИ будут популярны у аудитории, если сохранять чувство долга перед публикой.

Алексей Пивоваров, известный тележурналист, создатель проекта «Редакция», рассказал о развитии YouTube и его преимуществах перед традиционным телевидением.

... и Алексей Пивоваров. Фото: Екатерина Семенова

Актер и психолог Вадим Демчог поделился секретами достижения целей и способами вовлечения читателей и зрителей в процесс.

На вопрос от представителя Балакова Владимир Познер не смог ответить Фото: Екатерина Семенова

Перед аудиторией своим опытом поделились популярные блогеры, автор телеграм-каналов и Tik-Tok, ведущие digital-проектов, руководители крупных медийных холдингов. Слушатели могли выбрать лекцию по своему вкусу – от того, как создать патриотическое СМИ до раскрутки канала с короткими видео. В любой момент можно посмотреть остальные выступления. Все они выложены в сети и доступны пользователям.

Блогеры поделились новыми тенденциями в развитии масс-медиа и соцсетей Фото: Екатерина Семенова

Важным моментом явилась церемония награждения победителей конкурса «МедиаZавтра». В ресторане отеля под живую музыку на сцену выходили лучшие из лучших — авторы самых интересных и актуальных тем о развитии и истории атомной промышленности.

Лучшие авторы получили призы от "Росатома" Фото: Екатерина Семенова

Не менее интересным и запоминающимся стал большой концерт, посвященный юбилею атомной отрасли. На сцене ВТБ-Арена собрались работники атомных станций и профильных предприятий, ветераны и представители молодого поколения. Президент России Владимир Путин поздравил всех присутствующих с праздником. К его словам присоединились остальные — звучали приветствия, теплые пожелания и слова благодарности. Звучала прекрасная музыка. Свои хиты исполнили как мэтры эстрады: Лев Лещенко, Лариса Долина, группа «Чайф», Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, так и современные исполнители: Полина Гагарина, Пелагея, Emin. Задорно выступила группа NucKids — детский творческий коллектив «Росатома». Вместе с Uma2rman они исполнили новую песню «Атомная любовь».

В честь 75-летия атомной промышленности состоялся концерт Фото: Екатерина Семенова

Конференция оставила массу положительных впечатлений. Организаторы сделали все возможное, чтобы каждый участник получил максимум полезных знаний и смог применить опыт в своей работе, а следовательно, сделать СМИ лучше, интереснее и популярнее.

Особо стоит отметить, что все мероприятия проходили в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Каждый из участников прошел двухэтапное тестирование на COVID-19, получил все необходимые средства защиты и строго придерживался правил социального дистанцирования во время лекций и поездок.

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