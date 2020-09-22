Саратовцам расскажут, как специалисты борются с бешенством в регионе

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» 23 сентября 2020 года состоится пресс-конференция на тему: «Профилактика и борьба с бешенством на территории области».

Спикеры:

- Частов Алексей Александрович — руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области;

- Молчанов Алексей Вячеславович — начальник Управления ветеринарии Правительства Саратовской области;

- Потапов Игорь Николаевич — министр области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

В рамках пресс-конференции спикеры поделятся информацией о ситуации с распространением бешенства на территории Саратовской области; расскажут о принимаемых мерах органами государственной власти для борьбы с бешенством и его профилактикой; о принимаемых мерах для снижения численности животных, которые являются потенциальными переносчиками опасных заболеваний.

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/1eZCU7yEJ2E, а также на сайте saratov.kp.ru и информационном портале «Новости Саратова».