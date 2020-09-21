Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 сентября: Радаев заболел, привезли вакцину. Итоги минувшей недели

Валерий Радаев постоянно носил медицинскую маску, но от коронавируса не уберегся

В Саратовской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. Во всяком случае в этом уверены чиновники регионального Минздрава.

Как правило, более 100 заболевших ежедневно — уже привычные цифры статистики. В максимальной зоне риска по-прежнему люди в возрасте.

За прошлую неделю коронавирус поразил 754 человека. Не уберегся и губернатор Валерий Радаев. В минувшую субботу он лично сообщил, что сдал тест, который подтвердил наличие вируса в организме.

- Нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме, — написал на своей странице в Инстаграм Радаев

Ближайшее окружение главы региона уже отреагировало на эту новость, заявив, что тот с самого первого дня, когда ввели обязательный масочный режим, всегда был примером в соблюдении правил санитарной безопасности и выходил к людям только в медицинской маске. Можно лишь предположить, что кабинет министров останется в строю в полном составе, хотя средства индивидуальной защиты не дают 100% гарантии безопасности.

Ключевым событием прошлой недели можно назвать и поступление в Саратовскую область вакцины против коронавируса. Пусть это всего 45 ампул, и они достанутся гражданам из группы риска — врачам, учителям, но важен сам факт: лекарство от COVID-19 есть, и оно доехало до региона.

Вакцина от коронавируса. Первая партия пришла в Саратов

- Вакцина для апробации. Мы должны понять логистику, время применения, как ее хранить, куда отвозить, как правильно употреблять, — уточнили в министерстве здравоохранения.

Несмотря на все усилия медиков, за минувшую неделю от коронавируса скончались пять человек. Все они относились к самой уязвимой категории — 60+. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 93.

На совещаниях прошлой недели чиновники констатировали рост числа инфицированных. Связывали это с началом учебного года и увеличением уровня выявляемости больных. Впрочем, часть вины возложили и на самых граждан, которые забыли о масочном режиме и социальной дистанции.

- Мы снимаем ограничения, но инфекция не отступает. Медики делают без преувеличения героическую работу, но важна самодисциплина и ответственность каждого жителя, — сказал по этому поводу председатель правительства области Александр Стрелюхин на последнем заседании оперативного штаба по коронавирусу.

По поводу медиков обозначил свою позицию на минувшей неделе и министр здравоохранения Олег Костин. Он сообщил, что все выплаты за работу с «ковидными» больными произведены. Более того, обещал лично встать на защиту коллег, если денежные компенсации не дошли до адресатов

- Если вы не найдете понимания в своей администрации или почувствуете, что к вам относятся не совсем справедливо, то я могу лично вам помочь. Мой телефон: 67-07-02, звоните, вы получите соответствующую помощь, — подчеркнул министр здравоохранения.

Министр Олег Костин предложил врачам, в случае чего, обращаться к нему напрямую

Школы, детские сады, гимназии, лицей на прошлой неделе также присутствовали в коронавирусных сводках. Закрылись классы, перешли на дистанционное обучение — уже привычные словосочетания для информационных сообщений из регионального министерства образования.

Пока же ситуация такова: пять школ не работают (№14 в Вольске, школа в Федоровке, школа в Мироновке, в Балашове — школа №3 и школа в Логиновке), 25 классов в 20 общеобразовательных организациях закрыты.

Всего на дистанционном обучении сейчас находятся 585 детей, из них заболели 16. На самоизоляции также находятся девять групп семи детсадов.

Согласно последним данным на утро 21 сентября, общее количество зараженных в Саратовской области составило 14 542, из них выздоровели — 9 691. За сутки выписали 35 человек.

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