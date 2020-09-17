«Знаменитый композитор отказался сдавать анализ, и бабушка взяла все в свои руки»: Как в 70-е годы прошлого века спасали Саратов от холеры

Якимова Рита за работой на противочумной станции в Куйбышеве. Фото из семейного архива

Микробиолог из Саратова Екатерина Плешакова заняла первое место на общероссийском конкурсе краеведческих информационных материалов «Малая Родина».

Организаторами выступили Издательский дом «Комсомольская правда», ООО «Моя Округа», Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Всего прислали более 1,2 тыс. заявок со всех регионов России. По итогам первого этапа отобрали 50 работ. В финале члены жюри оценивали доступность изложения, оригинальность подачи, литературную грамотность, глубину краеведческого исследования.

Саратовчанка направила на конкурс очерк о своей бабушке, Маргарите Якимовой, которая долгие года проработала главным врачом линейной санэпидстанции на водном транспорте в областном центре и до конца своих дней была энтузиастом своего дела.

- Я не литературовед, я микробиолог, работаю в Саратовском государственном университете. Увлеклась в последние годы написанием мемуаров о себе и своих родных. Подтолкнула меня к этому моя близкая подруга. Я долго сопротивлялась, но в конечном итоге, наверное, карантин этому поспособствовал, решила оформить воспоминания, — рассказала «КП-Саратов» Екатерина Плешакова.

Екатерина Плешакова стала микробиологом, во многом руководствуясь примером бабушки

Она отметила, что родственница была настоящим профессионалом и нарабатывала опыт, как говорится, в полях. Возможно, благодаря ее энтузиазму сама Екатерина Плешакова выбрала свою профессию.

- Бабушка закончила медицинский институт в 1943 году и поехала к мужу в Куйбышев. Там она стала работать на противочумной станции. С бригадой на самолетах отправлялись в разные районы Поволжья и боролась с разного рода инфекциями. Там получила мощную подготовку, — рассказала Екатерина Плешакова.

После войны семья вернулась в Саратов.

- Однажды в моём детском садике была острая вспышка стафилококковой инфекции. Думаю, что только благодаря бабушке, мне удалось выжить. Она быстро протестировала чувствительность стафилококка к разным антибиотикам, и подобрала лекарственный препарат – новый антибиотик неомицин, который в то время ещё не был запущен в массовое производство, - рассказала Екатерина Плешакова.

В 1950 году бабушку Маргариту назначили главврачом санэпидстанции Водздравотдела. Она курировала все порты и водные объекты областного центра.

- В ее ведении также находилась больница и поликлиника водников. Она проводила большую всестороннюю эпидемиологическую работу. В 1971 году в Саратове, как и в других волжских городах бушевала холера. Бабушка тогда активно развернула работу, можно сказать, спасла город. Теплоходы останавливали, у пассажиров брали мазки и делали анализ на наличие холерного вибриона. На одном из экскурсионных теплоходов в числе пассажиров оказался знаменитый композитор, который стал решительно отказываться от анализа. Бабушка также решительно, сказав, что ей все равно, какие у него регалии, сама взяла у него мазок, — вспомнила одну из историй в работе Маргариты Якимовой в беседе с «КП-Саратов» ее внучка. Композитор этот по ныне здравствует и все-также известен, но называть его собеседница "КП-Саратов" не стала - врачебная тайна.

Куда сегодняшним недовольным масками и социальной дистанцией до таких суровых мер!

Доктор Якимова не смотрела на регалии и звания, если речь шла о человеческих жизнях. Фото из семейного архива

В последние годы жизни женщина жила вместе с внучкой и щедро делилась с ней воспоминаниями о своей непростой, но интересной работе.

Маргарита Якимова (слева) после концерта для ветеранов в СГУ, 2009 год. Фото из семейного архива

Екатерина Плешакова поделилась с корреспондентом «КП-Саратов» наблюдением, что ее победа в конкурсе отчасти связана с сегодняшней сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире, ведь эта тема сейчас, в условиях коронавирусной инфекции, вызывает неподдельный интерес.

Полностью очерк о Маргарите Якимовой можно прочитать здесь.