Салют на День города в Саратове 2020: Мэрия решила не отменять, не смотря на запрет массовых мероприятий

В Инстаграме мэра показали салют саратовцам, которым нельзя собираться на праздник

Кульминацией праздничных мероприятий к Дню города - 430-летию Саратова станет салют на Соколовой горе. На официальном сайте администрации города уже опубликована афиша, из которой ясно, что почти все запланированное к дню рождения областного центра пройдет в режиме онлайн, в интернет-трансляциях. В том числе и фейерверк в честь юбилея города. Запреты Роспотребнадзора из-за коронавируса не позволили организовать традиционное празднование с массовым присутствием горожан в районе пуска салюта.

В связи с этим в других муниципалитетах Саратовской области приняли решения не удивлять горожан всевозможными онлайн мероприятиями к юбилейным и традиционным ежегодным датам, если виртуальный формат тянет на определение «абсурдный». Речь прежде всего о фейерверке.

В Энгельсе на День города в 2020 году от него оказались.

В Балакове тоже. Мэр города химиков, энергетиков и строителей Александр Соловьев пояснил свою позицию, отметив, что салют - магнит для горожан и сдержать их не получится.

Как сообщили корреспонденту «КП-в Саратове» в администрации БМР, тема проведения салюта в честь Дня города в этом году не рассматривалась, выделение денег на него не планировалось. На совещаниях и рабочих группах также не затрагивалась идея организации фейерверка в онлайн-трансляции через интернет. С тем же успехом, можно посмотреть в интернете запись прошлогоднего салюта на день города.

Выглядит абсурдным устраивать развлечение для масс, которым на него приходить запрещено. Не пришло же никому в мэрии Саратова в голову организовать, к примеру, показ пустых каруселей или выступление артистов перед пустой площадью или открытие фонтана, на которое приходить нельзя. Впрочем, про фонтан - было.

Между тем, к 430-летию Саратова запланировали запускать салют, но приглашать на него никого не будут, пройдет он именно онлайн (как указано в афише).

Как пояснили "КП-Саратов" в пресс-службе администрации областного центра, указом президента РФ салюты обязательно гремят с городах трудовой доблести на 1 мая, 9 мая и День города. Кроме того, заметили в мэрии, фейерверк будет организован на Соколовой горе, которую видно практически со всех точек города. Впрочем, это мнение вряд ли разделят жители двух самых больших и густонаселенных районов Саратова – Ленинского и Заводского.

- Можно также будет посмотреть онлайн-трансляцию. Массового мероприятия не будет, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Такое уже провернули на День Победы, причем дважды, и по случаю присвоения Саратову звания города трудовой доблести. Сообщалось о большом количестве просмотров салюта в инстаграме мэра Исаева. Если бы он запускал его сам лично во дворе своего дома, просмотров могло быть не меньше. А главное, если бы это было за средства лично мэра или меценатов, а не из горбюджета, то есть из кармана горожан.

И в этот раз выплескивать деньги в небо при пустых улицах в Саратове решили не смотря на пример других городов, которые отказались от такой очевидной нелепости.

Впрочем, по данным, которые предоставила мэрия «КП-Саратов», салют на день города обойдется "всего" в 270 тысяч рублей.

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