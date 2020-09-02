Прокуратура Саратова внесла представление Михаилу Исаеву из-за газетных киосков

Михаилу Исаеву внесено представление прокуратуры. Фото со страницы Instagram Михаила Исаева

Прокуратура Саратова провела проверку по обращению, поступившему от ряда заявителей, в том числе ООО» Волга-Медиа». Речь идет о законности проведения аукционов по размещению нестационарных торговых объектов.

Напомним, городские власти начали кампанию против газетных киосков, выдавая предписания о выявленных нарушениях. В декабре не был проведен ежегодный аукцион по распределению земельных участков, что автоматически сделало их незаконными.

Председатель комитета по имуществу Светлана Чеконова в официальном комментарии не пояснила, почему конкурс проведен не был.

Не был проведен вовремя конкурс по размещению киосков в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. 29 июля состоялось совещание. Прокурор города Сергей Ломакин призвал тщательно разобраться в ситуации, особенно в непростой год.

И вот сейчас надзорное ведомство установило, что «в результате затягивания процедуры проведения торгов, хозяйствующие субъекты были лишены возможности на законных основаниях осуществлять коммерческую деятельность».

Прокуратура города внесла представление главе Саратова Михаилу Исаеву. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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