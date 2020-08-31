Стало известно, как дети будут учиться в школах Саратовской области по новым правилам

На входе в школу детям будут измерять температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 31 августа, на брифинге в Минздраве области замминистра образования Ирина Чинаева рассказала о новых правилах учебы в школах.

- Будут ограничения. Детям будут измерять температуру, поэтому родителя могут привести детей завтра только до входа. Классы заходят в школу с разных входов, чтобы избежать создания толпы. У каждой двери будет завуч, который должен следить за порядком, — рассказала замминистра.

Звонков в школах области не будет. Каждый класс будет учиться по своему расписанию. Это сделано для разобщенности.

Везде будут стоять антисептики, обеззараживатели воздуха.

- Но если родитель считает, что ребенок должен находиться в маске, то этого никто не запрещает, — отметила Чинаева.

Также, чтобы свести к минимуму пересечение детей, школы будут организовывать кружки и секции параллельно.

Торжественные линейки в День знаний будут, но по классам. Пройдут Уроки мужества в честь 75-летия Победы и всероссийские урок «Помнить — значит знать». 2 сентября во всех классах пройдет День здоровья. Ребятам раздадут памятки. Там будут напоминания, например, что канцелярскими принадлежностями соседа пользоваться нельзя.

Также с началом учебного года всех младшеклассников обеспечат горячим питанием. Оно будет бесплатным. Дети с первого по четвертый класс, относящиеся к отдельным категориям, сохранят льготы. Для учеников с 5 по 11 классы их нужно будет продлевать.

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