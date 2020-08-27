Собрать ребенка в школу в Саратове в 2020 году: В Банке России посчитали, сколько стоит

Сборы в школу подорожали в Саратовской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с пандемией изменила очень многое в мире, но как минимум одна вещь осталась незыблемой — новый учебный год, как обычно, начинается 1 сентября. Сборы в школу — это процесс не только увлекательный, но и волнительный для личного бюджета. Экономисты Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России посчитали по данным Росстата за июль, как изменилась за год стоимость подготовки ребенка к новому учебному году в Саратовской области.

Встречают по одежке. Школьные брюки для мальчиков в июле этого года, по сравнению с июлем прошлого, немного подешевели — на 0,5%. Цена рубашки снизилась более значительно — на 4,5%. Платье для девочек подешевело почти на 6%, а вот блузка и ботинки чуть подорожали — на 0,5 и 1,4% соответственно.

Школьный ранец или рюкзак вырос в цене почти на 1%.

Школьные тетради за год подорожали на 3,3%, карандаши и ручки — на 8,4 и 2,4% соответственно, фломастеры — на 0,7%, а альбом для рисования — на 4,6%. Учебники выросли в цене менее значительно — на 1%.

Один из самых любимых уроков многих учеников — физкультура. Спортивный костюм для школьников за год стал дороже на 1,6%, а кроссовки — на 1,9%.

Подведем итог. Стоимость сборов ребенка в первый класс в целом за год увеличилась всего на 1% для девочек и на 1,6% для мальчиков. Минимальный набор для мальчика, исходя из средних потребительских цен в июле, обойдется в 8 398 рублей, а для девочки — в 8 750 рублей.

Как показало окончание предыдущего учебного года, неотъемлемой частью школьной жизни могут стать технологии дистанционного обучения. В таком случае не обойтись без компьютерной техники и гаджетов. Ноутбук за год подорожал на 2%, а планшеты и смартфоны, напротив, стали дешевле — на 0,6 и 2,3% соответственно.

Не стоит забывать про добрую традицию: поздравление учителей с началом учебного года букетом цветов, который, к слову, за год подорожал в среднем на 1,6%.

Общая годовая инфляция в Саратовской области в июле составила 4,7%, а по непродовольственным товарам — 4,8%. В целом по стране общая инфляция в июле составляла 3,4%, непродовольственная — 3,1%. В целом необходимо заметить, что подорожание товаров и услуг — это естественный процесс, в котором нет ничего критичного, если его темпы стабильно низкие. Банк России стремится поддерживать годовую инфляцию вблизи 4% постоянно. Это оптимальный уровень для экономики нашей страны. В условиях стабильно низкой инфляции доходы и сбережения граждан в национальной валюте защищены от непредсказуемого обесценения. Это позволяет поддерживать уровень жизни, а также более уверенно планировать ежедневные и долгосрочные расходы.

По прогнозу Банка России годовая общероссийская инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.