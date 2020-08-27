В Саратове пенсионеры написали заявления в полицию с просьбой проверить контору по установке газоанализаторов

Один из пострадавших написал заявление в полицию с просьбой проверить контору по установке газоанализаторов. Фото Аллы Ермаковой

Многие жители Саратовской области сталкивались с проблемой так называемых газовиков. Если открыть соцсети, то непременно наткнешься на предупреждения в стиле: «К маме/бабушке/дедушке приходили ушлые ребята. С порога заявили, что по закону надо срочно поставить газоанализатор. В противном случае угрожали огромными штрафами или вообще отключением газа. Предупредите своих пожилых родственников, чтобы не велись на уловки».

Именно престарелые люди чаще всего становятся жертвами таких «ушлых ребят». Пенсионеры — люди законопослушные, опасаются людей в униформе, теряются под агрессивным напором. И как итог — отдают свои сбережения, иногда последние. И главное — очень трудно привлечь организаторов и исполнителей такого бизнеса к ответственности, ведь клиент ставит свою подпись в договоре, добровольно оплачивает нужную сумму. А если он не знает законодательства, верит словам человека в форме или вообще плохо понимает, что от него хотят, то это же его проблемы? Кстати, подобные случаи были зафиксированы и в Москве, где пенсионеры также отдают немаленькие для них деньги за некачественно выполненные работы или приобретают приборы по сильно завышенной цене.

Очень похожий случай произошел на днях в Энгельсе. Однако на этот раз есть шанс, что представители окологазового бизнеса понесут наказание.

Михаил Домаренков лично посетил офис фирмы в Саратове. Фото Аллы Ермаковой

В понедельник, 24 августа, в квартиры домов на улице Пугачева и Дзержинского в Энгельсе пришли незнакомцы.

- Постучали к соседу, он не открыл. А когда я вышел, парень сразу ко мне: сказал, что надо счетчик проверить. Но даже не посмотрел его, а заявил, что надо ставить прибор, иначе будут штрафовать. Оформил документы, оказалось, что надо заплатить 15,8 тыс. рублей. Тут же приехали монтажники, поставили все. Деньги я заплатил, потому что подумал, что они из «Горгаза», — рассказал «КП-Саратов» один из пострадавших, Николай Никифоров.

Однако вскоре в квартире стал ощущаться сильный запах газа. К счастью, пожилой человек сориентировался и обратился в филиал «Газпром газораспределение Саратовская область» в Энгельсе. Оказалось, что по этому адресу специалисты предприятия не выезжали и работ не производили. Аварийная бригада проверила квартиру Николая Никифорова и установила, что после их работ появилась утечка.

То есть специалисты установили пенсионеру газоанализатор почти за 16 тыс. рублей, который не реагирует на утечку и не прекращает подачу газа при ее появлении, в чем и заключается смысл работы газоанализатора!

Кроме того, создали опасную для жизни ситуацию, которая могла привести к взрыву и гибели людей.

То же самое произошло с другим пенсионером, который заплатил за прибор более 11 тыс. рублей. Мужчина недавно перенес инсульт и не мог противостоять напору визитеров. За него вступился его сын Евгений. Мужчина сразу начал звонить по телефонам организации. Выяснилось, кстати, что это вовсе не «Горгаз», а фирма с созвучным названием ООО «Гостгаз». Зарегистрирована она лишь в апреле 2019 года.

- Я начал звонить в контору, когда появился запах газа. Пообещали прислать слесаря, но никто не пришел. Более того, когда я позвонил, чтобы узнать о причинах, мне заявили, что заявка отменена. При этом дама предложила самому перекрыть газ. Больше всего возмущает, что их сотрудник во время визита угрожал довести отца до могилы, если он не установит прибор, — возмутился Евгений.

Днем 26 августа Евгений вместе другим потерпевшим, Николаем Никифоровым, в сопровождении Михаила Домаренкова, заместителя директора филиала «Газпром газораспределение Саратовская область» в Энгельсе и представителем службы безопасности АО «Саратовгаз» приехали на Вольскую, 20а, где располагается офис ООО «Гостгаз».

Контора ООО "Гостгаз" расположена во дворике дома на улице Вольская. Фото Аллы Ермаковой

В офисе находилась только директор организации — Ирина Новикова. Она старательно сохраняла самообладание, улыбалась и отрицала обман.

- Почему отменили заявку на визит слесаря? Потому что не было оснований. Газ у вас был, а у покупателя претензий не было. Угрожали? А доказательства этого есть? И вообще, где заявление от потребителя? — сыпала она вопросами.

Сложилось впечатление, что дама не совсем понимает, в чем проблема. Действительно, ну предложили купить пенсионеру газоанализатор (хотя и очень настойчиво), ну пусть работы выполнены не специализированной организацией, ну и что?

А то, что по законодательству существует четкий алгоритм. Газ — вещество опасное, при небрежном к себе отношении может привести к трагедии. Поэтому любое вмешательство в газораспределительную сеть должно быть отражено в проекте, работы имеет право выполнять только квалифицированный специалист с соответствующим уровнем допуска. И крайне важно, чтобы после этого он проконтролировал сам себя.

- Они не проверили: ни течеискателем, ни газоанализатором, ни мыльной эмульсией. Не отразили в акте, что работы выполнены надлежащим образом. В итоге это могло бы привести к загазованности помещения и трагедии, — отметил Михаил Домаренков.

Евгений несколько раз спросил Ирину Новикову: что делать в случае, если бы произошло худшее, но ответа не получил. Также он возмутился чисто с человеческой точки зрения.

- Один из пенсионеров после инсульта, второй плохо слышит. Вам не стыдно их запугивать? — спросил он.

Директор фирмы оказалась непреклонна и гнула свою линию.

- Ставя подпись в договоре и оплачивая, он дает согласие. Какая разница после инсульта или нет? Иногда дети приезжают к родителям за деньгами, а оказывается, что они потратили их на свою газовую безопасность. И тогда начинают говорить, что они слепые, больные недееспособные, — вот так Ирина Новикова охарактеризовала желание сына защитить отца.

А то, что по факту ее сотрудник поставил человеку неработающий прибор — ее не взволновало. Михаил Домаренков продемонстрировал газоанализатор, установленный в квартире: он не был подключен к розетке. Более того — даже провод не был размотан, чтобы создать видимость подключения. И то, что в ближайшем доступе к прибору не было розетки, директора фирмы не тронуло.

- Наверное, нужен удлинитель, — заявила дама.

Газоанализатор оказался даже не включен в розетку. Фото предоставлено специалистами филиала «Газпром газораспределение Саратовская область» в Энгельсе

Впрочем, вскоре она решила свернуть разговор, спросила, чего в итоге от нее хотят.

- Чтобы вы лично приехали к отцу, извинились и вернули деньги, — заявил Евгений.

Николай Никифоров также написал заявление о возврате ему потраченной суммы. Директор фирмы отметила, что оно будет рассмотрено, но больше ничего конкретного не сказала.

Пенсионер просит вернуть ему деньги, которые он отдал за установку прибора. Фото Аллы Ермаковой

Впрочем, пенсионеры уже написали заявления в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и установить, имели ли место мошеннические действия. Так что история может получить продолжение.

- В наш филиал поступает много звонков с просьбой сообщить, работают ли у нас те или иные сотрудники, пришедшие выполнить установку приборов на газовые сети. Они представляются сотрудниками «Горгаза», и люди под давлением оплачивают крупные суммы. По-человечески их просто очень жалко. В последующем, при обследовании газовых сетей мы находим нарушения в работе газового оборудования. Ведь наши специалисты соблюдают закон, устанавливают оборудование по реальной стоимости и, главное, гарантируют качество и безопасность, — отметил Михаил Домаренков.

Просим считать данную публикацию официальным обращением в органы прокуратуры с целью проверки деятельности ООО «Гостгаз»

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