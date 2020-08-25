Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 августа: Число зараженных за сутки приблизилось к сотне

Число зараженных коронавирусом не снижается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 24 августа стало известно о новых 99 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большая часть новых заболевших проживает в Саратове: 55 человек.

По девять случаев подтверждены в Балаковском и Энгельсском районах. В Пугачевском и Саратовском – по три, в Александрово-Гайском, Аткарском, Вольском, Ивантеевском, Краснокутском и Самойловском — по два, в Базарно-Карабулакском, Балашовском, Дергачевском, Ершовском, Марксовском, Новоузенском, Питерском и Советском — по одному.

Примерно также распределилось общее число зараженных. В Саратове за все время пандемии было зарегистрировано 4 784 заболевших, в Энгельсском – 1 024, в Балаковском – 995 случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Всего в регионе – 11 686 случаев заражения. Выздоровели 7 498 человек, из которых за сутки 31. Смертей от коронавируса зарегистрировано 68.

Саратовская область готовится к новому учебному году, несмотря на не снижающееся число зараженных. В рамках нацпроекта «Образование» в регионе появилась передвижная лаборатория «Кванториум». Планируется, что на ее базе обучение будут ежегодно проходить не менее тысячи детей в сельских школах Воскресенского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Советского и Татищевского районов. По словам руководителя Алексея Морева, во всех кванториумах есть современная техника: конструкторы квадрокоптеров, в том числе и гоночного, программируемые беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, лазерный станок, фрезерный и многое другое. Обучение организуется бесплатно.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

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