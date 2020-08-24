Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 августа: За сутки выздоровело почти вполовину меньше людей, чем заболело

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области превышает 11,5 тысячи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области, по данным на 6:00 24 августа, выявили 93 заболевших коронавирусом за минувшие сутки.

Общее число зараженных составило 11 587, а выздоровевших — 7 467. За сутки вылечились 52 пациента.

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За сутки заболели пять детей до 14 лет и 31 человек старше 60 лет. Также инфицированными оказались 21 человек в возрасте 50–59 лет, 15 — 30–39 лет, 11 — 20–29 лет и десять человек возрастом от 40 до 49 лет.

Причем из заболевших 71 — с неустановленным источником заражения, 21 — контактные и один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.

Также у 56 человек коронавирус протекает с пневмонией, у 27 — с признаками ОРВИ, у десяти людей — с бессимптомным течением.

Из новых случаев 36 приходятся на Саратов, десять — на Балаковский район, восемь — на Энгельсский. По четыре случая зарегистрировано в Александрово-Гайском и Вольском районах, по три — в Базарно-Карабулакском, Ершовском, Краснокутском и Саратовском районах, по двое заболевших — в Аркадакском, Дергачевском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Марксовском и Самойловском районах и всего по одному — в Аткарском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Питерском, Ртищевском и Татищевском.

Таким образом, больше всего зараженных приходится на Саратов — 4 729, Энгельсский район — 1 015 и Балаковский — 986 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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