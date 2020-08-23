Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 августа: выздоровевших за сутки больше, чем зараженных

Чиисло выздоровевших от коронавируса растет

В Саратовской области на утро 23 августа известно о 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 11 494 человека, которые оказались заражены.

Из них выздоровели уже 7 415 человек. За сутки 110 человек.

Известно о 68 случаях смерти граждан непосредственно от коронавируса.

Среди новых зараженных оказалось шесть детей до 14 лет и двое — до 18 лет. Также 33 человека — это люди из группы риска, то есть старше 60 лет.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Что касается распределения инфекции по районам, то больше всего случаев заражения за сутки выявлено в Саратове — 28 человек. В Балаковском районе — 15, в Энгельсском 12. Примерно так же распределено по территории общее число случаев: на Саратов приходится 4 693 случая, на Энгельсский район 1 007 случаев, на Балаковский — 976 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Тем временем, саратовский исторический парк «Россия — Моя история» готовит новую масштабную мультимедийную выставку «Память поколений». Она откроется в 23 регионах страны в год 75-летия Победы.

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