Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 августа: количество зараженных в Саратове приближается к 5 тысячам

За минувшие сутки в Саратове выявили 97 зараженных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области, по данным на 6:00 21 августа, выявили 97 заболевших коронавирусом за минувшие сутки.

Общее число зараженных составило 11 308 человек, а выздоровевших — 7 196. За сутки вылечились 113 пациентов.

Около половины новых случаев — 58 — пришлось на Саратов. Восемь заражений зарегистрировано в Энгельсском районе, по три — в Александрово-Гайском, Балаковском, Вольском, Ершовском и Марксовском, по двое — в Новобурасском, Перелюбском, Питерском и Пугачевском. Всего по одному заболевшему выявили в Базарно-Карабулакском, Красноармейском, Новоузенском, Петровском, Ровенском, Саратовском, Советском и Турковском.

Таким образом, больше всего зараженных диагностировано в Саратове — 4 634, в Энгельсском и Балаковском районах — 977 и 954 соответственно.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

При этом 78 выявленных за сутки пациентов — это люди, у которых источник заражения не установлен. Контактных случаев 19.

С пневмонией COVID-19 протекает у 51 человека, с признаками ОРВИ у 28, а бессимптомно — у 18 человек.

Основная часть выявленных случаев за сутки — 29 — люди старше 60. 24 человека с коронавирусом зарегистрировали в возрасте 50–59 лет, 20 — 40–49, 13 — 13–39 и восемь человек, которым от 20 до 29 лет, также сдали положительные анализы на коронавирус. К тому же инфекцией заразились трое детей до 14 лет.

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