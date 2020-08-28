На работу даже школьники приходят: как живет и развивается швейная фабрика в Вольске

Вольская швейная фабрика «Элис» приглашает соискателей на работу

Руководитель производства Вольской швейной фабрики «Элис» Юлия Рубцова считает, что в ситуации с пандемией коронавируса они должны поддерживать производство, своих сотрудников.

- За этот период мы смогли сохранить коллектив фабрики и сейчас активно набираем персонал, трудоустройство проходит на конкурсной основе. Можно не уметь шить, но если человек ответственный и честный, при этом трудолюбивый — он получит это место. Сейчас работают 179 человек, а полная мощность предприятия — 250 работников, — рассказала Юлия Рубцова.

Вольская швейная фабрика «Элис» приглашает соискателей на работу

- На работу привлекаем студентов и школьников. Летом мы официально трудоустроили двоих студентов и порядка десяти ребят с 14 лет. Совершеннолетние работают полный день, подростки — с 8 до 12, — рассказала «КП-Саратов» руководитель Юлия Рубцова.

Школьников и студентов принимают помощниками швеи, один парень пришел работать в раскройный цех без подготовки. Он обучается в музыкальном училище. Это говорит о том, что на работу приходят ребята без опыта. Их обучают, курируют, не оставляют на произвол судьбы, но также дают развиваться, познавать что-то новое самостоятельно. Соискателей, которые пришли трудоустраиваться на постоянной основе, оформляют учениками швеи, и полгода за ними закрепляются инструкторы, которые курируют и помогают осваивать навыки труда. На период обучения заработная плата швеи — от 14 тыс. и выше, все зависит от человека.

- Многие дети, да и не только они, сейчас хотят стать блогерами. Однако приятно, что у нас есть подростки, которые приходят и понимают значимость реальной работы производства, его роль в нашей жизни — отметила Юлия Юрьевна.

Вольская швейная фабрика «Элис» приглашает соискателей на работу

При этом руководство швейной фабрики заботится и об опытных работниках. С 1 августа на предприятии средняя зарплата тех, кто выполняет производственные нормы, составляет 27 тыс. рублей, восемь месяцев назад она была 23 тыс. рублей. Заработные платы повысились благодаря развитию фабрики, увеличению объема продукции.

Одежду, произведенную на фабрике, отправляют в торговые точки по России и СНГ. В ассортименте «Элис» есть не только женская одежда, но и мужская. В Вольске шьют брюки, юбки, трикотажные платья, блузки, собираются поставить на поток мужские брюки.

Вольская швейная фабрика «Элис» приглашает соискателей на работу. Обратиться можно по телефонам: (84593) 6-09-77, 8-987-825-33-65.

Вольская швейная фабрика «Элис» приглашает соискателей на работу

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