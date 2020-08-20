Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 августа: Ученики в школах обойдутся без масок и без звонков

Школьники обойдутся без масок, как и учителя

В Саратовской области, по данным на 6.00 20 августа, выявили 95 зараженных коронавирусом за минувшие сутки.

Общее число зараженных составило 11 211, а выздоровевших — 7 083. За сутки 134 человека вылечились от COVID-19.

Новые случаи выявили в Саратове — 52, Энгельсском районе — пять, Базарно-Карабулакском, Балаковском и Вольском — по четыре и еще в 14 районах, где трое и менее заболевших.

При этом почти половина новых зараженных — это люди старше 60 лет. Таких 43. Также COVID-19 выявили у трех детей до 14 лет и трех подростков — 15–17 лет.

Не смотря на опасность заражения от детей, учителям в Саратовской области разрешили не носить маски на работе.

- Использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — будет только персонал пищеблока, — рассказала зампред правительства региона Ирина Седова в своем аккаунте в Instagram.

Кроме этого в школах Саратова и области отменили звонки на уроки и перемены. Об этом на совещании в областной думе 19 августа рассказала и.о. министр образования Елена Нерозя. Это сделано, чтобы учитель сам определял время окончания урока исходя из веерного расписания, чтобы школьники не выходили из классов одновременно.

При этом сами перемены не отменяются, подчеркнула чиновница.

- На 1 сентября будет сохранена торжественная обстановка, тем более к 75-летию победы, но дети будут по классам. Линеек в актовых залах и во дворах не будет, - напомнила и.о. министра.

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