Коронавирус в Саратове. последние новости на 18 августа: открываются аттракционы

В Саратове заработают аттракционы Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области утром 17 августа стало известно о 96 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе региона, большинство из инфицированных находятся в Саратове – 52 человека. На втором месте Балаковский район. Здесь за сутки лабораторно подтвердились восемь диагнозов. Еще в 16 районах по одному, два или три случая.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 11 018 человек. Более трети из них – 4 482 человека – в Саратове. В Энгельсском районе 956 случаев заражения, в Балаковском – 944 случая.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Выздоровел за все время 6 791 заболевший, из которых 17 – за сутки. О новых смертях от коронавируса пока не сообщалось, число умерших от коронавируса на утро 18 августа составляет 66 человек.

Постепенно в Саратов возвращается привычная жизнь. С завтрашнего дня возобновляется работа аттракционов, но с соблюдением всех санитарных норм.

А вот школьные линейки все же решено отменить. Об этом объявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании по подготовке к новому учебному году.

Прекратил работать «ковидный» госпиталь в больнице имени Миротворцева СГМУ. Теперь клиника начала прием обычных пациентов.

Больница имени Миротворцева возобновляет штатный режим работы Фото: Ольга Симонова

Скоро ожидается начало вакцинации от коронавируса, и чиновники Роспотребнадзора и Минздрава уже объявили, что сделают прививки в обязательном порядке.

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