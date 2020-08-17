В Саратове отметили день рождения Олега Табакова: в его честь предложено переименовать улицу в центре

Сегодня Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 17 августа, актеру и режиссеру Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет.

В честь этой даты в Саратове прошли торжественные мероприятия. В 12 часов дня состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил народный артист.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», у дома на углу Мирного переулка и Большой Казачьей собрались десятки человек. На табличке, которая теперь украшает фасад, написано, что в этом доме с 1935 по 1953 годы жил народный артист СССР Олег Табаков.

На доме в центре Саратова появилась мемориальная доска Фото: Ольга Симонова

Нынешняя хозяйка «табаковской» квартиры Галина Шевченко рассказала, что здание построено в 1914 году, раньше это была коммуналка, семья актера занимала две комнаты. В нем также в начале 20 века жил проректор Саратовского университета Владимир Вормс.

После торжественного открытия женщина предложила всем желающим пройти в квартиру на экскурсию. Собравшиеся осмотрели комнаты, Галина рассказала информацию о прежних жильцах.

По квартире, где раньше жил Олег Табаков, провели экскурсию Фото: Ольга Симонова

Через полтора часа после открытия доски мероприятие в честь Олега Табакова прошло в сквере около театра оперы и балета. Множество людей собрались, чтобы возложить цветы к памятнику актеру.

Среди присутствующих была министр культуры области Татьяна Гаранина, актеры, деятели искусств и другие саратовцы.

Десятки людей собрались, чтобы возложить цветы к памятнику Фото: Ольга Симонова

- Здесь собралось множество людей, в том числе знакомых Олега Табакова. Каждый говорит: его есть за что любить. Мы сегодня говорим о педагоге, талантливом актере, режиссере, друге и самое главное — человеке, который любил свою Родину, — рассказала министр.

Также Гаранина заявила, что была озвучена инициатива переименовать улицу Большая Казачья в честь Табакова.

По словам министра, чем больше таких уголков будет носить его имя, тем бережнее мы будем относиться к памяти.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Сейчас имя народного артиста в Саратове носят Дворец творчества детей и молодежи, творческая студия в ТЮЗе, площадь напротив театра оперы и балета.

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