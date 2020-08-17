Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 августа: Суточная заболеваемость приблизилась к сотне человек

Распространение заболеваемости коронавирусом по Саратовской области

На 01.00 17 августа известно о 98 новых случаях коронавируса в Саратовской области.

За минувшие сутки не сообщалось о погибших – их число на сегодняшний день по-прежнему 66 человек.

Напомним, больше всего умерших среди людей от 50 до 59 лет.

Снова половину заболевших дал областной центр – в Саратове 48 случаев. В соседнем Энгельсском районе 17 новых пациентов, в Балаковоском 13, в Александрово-Гайском и Вольском районах — по пять новых случаев.

По три заразившихся за сутки в Ершовском, Саратовском и Базарно-Карабулакском районах, в Турках нашли одного нового зараженного. В остальных районах области за сутки новых случаев COVID-19 не выявлено.

Все меньше выявляют контактных лиц, и все больше – с неизвестным источником заражения. Первых за сутки было 13 человек, а вот вторых - 84.

Также меньше стало больных с бессимптомным протеканием заболевания, из общего числа новых пациентов за сутки таких всего 10. А вот с пневмонией – 80 человек, с ОРВИ – 8.

Данные федерального штаба по коронавирусу в регионе

Большую часть новых заразившихся составляют люди старше 60 лет, их 43 человека, от 50 до 59 лет – 14 человек. Среди новых пациентов шесть несовершеннолетних, при этом четверо из них моложе 14 лет.

За сутки лаборатории региона провели 3213 анализов на коронавирус. Общее количество случаев заражения COVID-19 составляет в Саратовской области 10922 человека, из них уже 6774 человека.