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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 августа: Уже 66 умерших

Вячеслав Володин призвал олигархов помочь строительству новой инфекционной больницы
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Женщина три недели провела на ИВЛ, но скончалась

Женщина три недели провела на ИВЛ, но скончалась

За сутки, на утро 15 августа стало известно о 97 случаях заражения коронавирусом у жителей Саратовской области.

По данным оперативного штаба, общее число зараженных в области теперь составляет 10 824 человека.

За сутки больше всего зараженных оказалось в Саратове — 35 человек. Еще 15 в Энгельсском районе, по шесть в Александрово-Гайском и Вольском, пять — в Балаковском, по четыре — в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Ершовском, Калининском, Пугачевском, три — в Ивантеевском, два — в Саратовском, по одному — в Даргачевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Новобурасском и Питерском районах.

Точно так же Саратов сохраняет лидерство по общему числу инфицированных — 4 382 человека. В Энгельсском 936 зараженных, в Балаковском — 923.

Карта распространенния коронавируса по Саратовской области

Карта распространенния коронавируса по Саратовской области

Фото: Ольга Симонова

Растет и число выздоровевших. Уже 6 755 всего и 60 за последние сутки.

Однако есть и новая смерть от коронавируса. Это 75-летняя женщина, которая провела на ИВЛ 21 день, но все же скончалась. Итого в регионе 66 человек умерли непосредственно от этой болезни.

Тем временем в Саратове продолжается строительство новой инфекционной больницы. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал олигархов пожертвовать средства на ее возведение.

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