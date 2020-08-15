Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 августа: учебный год начнется в штатном режиме

Учебный год должен начаться как обычно Фото: Екатерина Семенова

На утро 14 августа стало известно о 94 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заразившихся в Саратове (22 человека), Энгельсском районе (16 человек), Балаковском (10 человек) и Балашовском (9 человек).

Всего с начала пандемии в области оказались заражены 10 727 человек. Больше всего в Саратове — 4 347 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Выздоровело с начала пандемии 6 695 человек, а за сутки — 81 человек. Еще один пациент скончался — 60-летний мужчина, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему не помогли ни ИВЛ, но ЭКМО. Итого в области непосредственно от коронавируса скончались 65 зараженных.

Среди новых заболевших двое детей и 36 человек старше 60 лет.

На сегодняшний день в целом в регионе проведено 303 215 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2 948. При этом проблемы с оборудованием в лаборатории «Микроб» не помешали проведению анализов. Об этом на брифинге в Минздраве заявил первый замминистра Станислав Шувалов. Он отметил, что все анализы перераспределены по другим лабораториям.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Также на брифинге начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора области Галина Архипова назвала показатели, которые позволят области перейти на третий этап снятия ограничений. Сейчас все они достигли норматива. Однако пока ведомство мониторит ситуацию и ждет, как может измениться заболеваемость.

Учебный год, тем не менее, не за горами. По словам Галины Архиповой, занятия в школах и вузах будут идти в штатном режиме, но с соблюдением санитарных предписаний. Это, например, масочный режим, регулярная дезинфекция, утренние фильтры и другие ограничения.

Занятия в вузах будут идти как обычно Фото: Екатерина Семенова

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