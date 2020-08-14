Маски для студентов будут обязательны: Роспотребнадзор разъяснил правила для нового учебного года

Студентам придется носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Саратовской области разъяснил, кому придется носить маски в учебных заведениях.

Как сообщила на брифинге в Минздраве 14 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Галина Архипова, требования к школам и вузам различаются. При этом, по ее словам, учебный год начнется в штатном режиме.

В школах, например, маски и перчатки обязательны работникам пищеблоков. В вузах маски должны будут носить студенты. Преподаватели, которые читают лекции в аудиториях, то есть соблюдают дистанцию, освобождены от такой обязанности.

Галина Архипова также подробнее остановилась на санитарно-эпидемиологических предписаниях в школах.

Галина Архипова на брифинге в Минздраве рассказала об учебном процессе в новых условиях

Среди них: генеральная уборка, проведение дезинфекций, утренние фильтры с термометрией. В школе обязательно должны иметься антисептики, обеззараживатели воздуха, мыло, одноразовые полотенца или электросушилки в умывальных комнатах.

Дети должны заниматься в одном классе, не переходя из кабинета в кабинет. Исключение сделано для уроков, где необходимо специальное оборудование, например, классы физики или химии.

Не допускается одновременное занятие нескольких классов в одном спортзале.

Требования к санитарному режиму будут ужесточены Фото: Алексей БУЛАТОВ

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