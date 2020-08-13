Изменения в здравоохранении Саратовской области: Какие больницы объединяют, какие службы создают

Министр Костин перестраивает систему здравоохранения, которая, на его взгляд, стала неэффективна

Какие преобразования системы здравоохранения пройдут в Саратовской области в 2020 и 2021 годах рассказали в минздраве области. Министр Олег Костин представил планы по изменениям на совещании в областной думе 13 августа. "Комсомольская правда-Саратов" публикует подробности.

Что и для чего изменится в Саратове?

Объединение медицинских организаций скорой медицинской помощи г. Саратова.

Объединение ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» и ГУЗ СО «Центр медицины катастроф» позволит сконцентрировать и повысить эффективность использовать общих сил и средств для оказания экстренной медицинской помощи, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации, уменьшить время доезда бригад и обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации. Завершение реорганизации – июль 2021 год.

В 2021 году планируется создание единого диспетчерского центра для организации оказания скорой медицинской помощи.

Создание на базе оперативного отдела ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» единой областной централизованной диспетчерской службы СМП позволит централизовать и автоматизировать прием и обработку вызовов в целях обеспечения нормативного времени доезда своевременной мед. эвакуации в медицинские организации 2-го и 3-го уровня в соответствии с порядками оказания медицинской помощи как с места вызова, так и из мед. организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой экстренной медпомощи.

Станет возможным координировать взаимодействие бригад СМП соседних районов, повысит возможности Службы медицины катастроф региона по реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС) и ликвидации их медико-санитарных последствий ЦМК и служб, принимающих участие в ликвидации ЧС, что повысит эффективность оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Единая диспетчеризация обеспечит возможность оперативного реагирования и маршрутизации пациента в рамках построения трехуровневой системы здравоохранения вне зависимости от административного деления и привязки к учреждению.

Изменение профиля детских инфекционных больниц в педиатрические стационары соматического и реабилитационного профиля в г. Саратове.

В новой строящейся инфекционной больнице планируется 250 детских инфекционных коек.

По завершению строительства новой инфекционной больницы, учитывая дефицит кадров врачей инфекционистов, необходимо рассмотреть вопрос о перепрофилировании двух детских инфекционных больниц в г. Саратове - ГУЗ «СДИКБ № 5» и ГУЗ «ОДИКБ имени Н.Р.Иванова» в педиатрические стационары соматического и реабилитационного профиля.

Объединение двух учреждений г. Саратова, расположенных в Заводском районе: ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» и ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12».

Реорганизация необходима для формирования «идеальной» модели оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и позволит создать единый клинический городок с возможностью оказания на оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями по принципу полного замкнутого цикла – от первичной диагностики на амбулаторно-поликлиническом этапе к специализированной и высокотехнологичной помощи, с ранней полноценной реабилитацией, позволит оптимизировать среднее пребывание пациента на койке. Завершение реорганизации – сентябрь 2020 год.

Объединение учреждений акушерско-гинекологического профиля г. Саратова: ГУЗ Перинатальный центр и ГУЗ СО «Клинический перинатальный центр Саратовской области».

Реорганизация необходима в целях формирования единого перинатального центра с возможностью оказания полного комплекса медицинских и диагностических услуг в круглосуточном режиме пациенткам акушерского и гинекологического профиля и новорожденным Саратовской области. Завершение реорганизации – ноябрь 2020 год.

Объединение медицинских организаций амбулаторно-поликлинического профиля для детского населения Кировского, Ленинского, Волжского, Фрунзенского и Октябрьского районов г. Саратова.

При объединении медицинских организаций районов г. Саратова во всех филиалах будут сохранены приемы участковых педиатров, забор крови на общий, биохимический и другие виды анализов, прием анализов мочи и кала, а также обеспечена запись на все виды обследований и консультаций.

Укрупнение поликлиник даст возможность рационального использования кадров участковых педиатров, узких специалистов (учитывая низкую укомплектованность в ряде поликлиник), оптимизировать материальные затраты при создании централизованных диагностических подразделений, уменьшить затраты на оплату договоров при отсутствии каких-либо видов исследований и расходы на административный персонал, а также улучшить условия размещения специалистов в связи с высвобождением помещений. Завершение реорганизации – июль 2021 год.

Что поменяется в Балаково и зачем?

Запланировано присоединение ГУЗ СО «Балаковская ССПМ» к ГУЗ СО «БГКБ» (зоны закрепления – Балаковский (в части стационарной помощи), Духовницкий районы). Завершение реорганизации – июль 2021 год.

Объединение медицинских организаций амбулаторно-поликлинического профиля г. Балаково:

ГУЗ СО «Городская поликлиника № 1 г. Балаково», ГУЗ СО « Городская поликлиника № 2 г. Балаково», ГУЗ СО «Городская детская поликлиника г. Балаково» к ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника»,

«Головной организацией» включенной в программу модернизации в рамках национального проекта «Здравоохранение» является ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» на базе которой предполагается сгруппировать всю медицинскую помощь первичного уровня оказываемую в Балаковском муниципальном районе и первичную специализированную медико-санитарную помощь жителям близлежащих территорий. Завершение реорганизации – декабрь 2020 год.

Что изменится в Энгельсе?

Объединение взаимосвязанных медицинских организаций г. Энгельса: ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1» и ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр».

Реорганизация необходима в целях формирования единого клинического городка с возможностью оказания полного комплекса медицинских и диагностических услуг в круглосуточном режиме населению города Энгельса, Энгельсского района и всего левобережья Саратовской области. Завершение реорганизации – ноябрь 2020 год.

Объединение медицинских организаций амбулаторно-поликлинического профиля для детского населения г. Энгельса: ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 1» и ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 2».

«Головной организацией», на базе которой предполагается сгруппировать всю медицинскую помощь первичного уровня оказываемую детям г. Энгельса, является ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 1». В перспективе планируется присоединение и детского поликлинического отделения ГУЗ «ЭГП № 4», которая обслуживает 6,7 тыс. детей. Завершение реорганизации – апрель 2021 год.

Что изменится в Балашове?

Объединение четырех медицинских организаций г. Балашова: ГУЗ СО «Балашовский родильный дом», ГУЗ СО «Балашовская станция скорой медицинской помощи», ГУЗ СО «Балашовская детская больница» к ГУЗ СО «Балашовская районная больница».

Предлагаемые к объединению в одну медицинскую организацию учреждения оказывают первичную медико-санитарную, первичную специализированную и специализированную медицинскую помощь взрослому и детскому населению города Балашова, сельских населенных пунктов, входящих в состав Балашовского муниципального района, а также жителям Романовского, Самойловского, Аркадакского и Турковского районов.

Реорганизация необходима в целях оптимизации и улучшения оказания медицинской помощи населению города Балашова и Балашовского муниципального района, что позволит создать единое медицинское учреждение - клинический городок с возможностью оказания полного комплекса необходимых медицинских услуг в круглосуточном режиме. Завершение реорганизации – ноябрь 2020 год.

Кроме это, произойдет объединение учреждений противотуберкулезной службы области: ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер», ГУЗ « Балашовский противотуберкулезный диспансер».

Укрупнение противотуберкулезной службы повысить эффективность управления фтизиатрической службой Саратовской области за счет концентрации ресурсов, в том числе будут организованы единая лаборатория, бухгалтерия, экономический и административно-хозяйственный отделы для всех противотуберкулезных учреждений, что приведет к экономии финансовых средств. Завершение реорганизации – декабрь 2020 год.

А еще:

Планируется организация на базе многопрофильных центральных районных больниц области девяти межрайонных центров с определением зон закрепления.

В рамках мероприятия по созданию оптимальной модели территориального планирования, с учетом требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», планируется организация:

- 9 межрайонных центров, 7 из которых будут созданы на базе районных больниц,

- 2 центра на базе городских многопрофильных учреждений.

Балашовская межрайонная больница (на базе ГУЗ СО «Балашовская РБ»), (зоны ответственности: Балашовский, Самойловский, Турковский, Аркадакский, Романовский муниципальные районы, общая численность населения: 171174 чел., в том числе 142671 взрослого и 28503 детского населения, организация планируется в 2021 году).

Базарно-карабулакская межрайонная больница (зоны ответственности: Базарно-Карабулакский, Балтайский, Новобурасский муниципальные районы, общая численность населения: 55491 чел., в том числе 44773 взрослых, 10718 детей, организация планируется в 2021 году).

Аткарская межрайонная больница (зоны ответственности: Аткарский, Екатериновский муниципальные районы, общая численность населения: 58265 чел., в том числе 47038 взрослых, 11227 детей, организация планируется в 2022 году).

Пугачевская межрайонная больница (зоны ответственности: Пугачевский, Краснопартизанский, Ивантеевский муниципальные районы, общая численность населения: 85253 чел., в том числе 68537 взрослых и 16716 детей, организация планируется в 2022 году).

Ершовская межрайонная больница (зоны ответственности: Ершовский, Дергачевский, Федоровский муниципальные районы, общая численность населения: 73755 чел., в том числе 58127 взрослых, 15628 детей, организация планируется в 2023 году).

Новоузенская межрайонная больница (зоны ответственности: Новоузенский, Питерский, Александрово-Гайский муниципальные районы, общая численность населения: 60981 чел., в том числе 47428 взрослых и 13553 детей, организация планируется в 2023 году).

Вольская межрайонная больница (зоны ответственности: Вольский, Хвалынский, Воскресенский муниципальные районы, ЗАТО Шиханы, общая численность населения: 128060 чел., в том числе 104097 взрослого и 23963 детского населения, организация планируется в 2024 году).

Энгельсский межрайонный медицинский центр для оказания медицинской помощи взрослому населению (консультативной амбулаторной и специализированной стационарной) на базе многопрофильной городской больницы ГАУЗ «ЭГКБ № 1» (зоны ответственности: Энгельсский, Советский, Ровенский, Краснокутский муниципальные районы, общая численность взрослого населения: 136882 чел, организация планируется в 2024 году).

Межрайонная поликлиника г. Балаково для оказания амбулаторной консультативно-диагностической помощи взрослому и детскому населению на базе ГУЗ СО «БРП» (зоны ответственности: Балаковский, Духовницкий (в части амбулаторной помощи) муниципальные районы, общая численность населения: 77281 чел., в том числе 72432 взрослого и детского населения, организация планируется в 2024 году).

Кроме того, предстоит реструктуризация лабораторной службы.

На территории области функционирует 128 лабораторий, из них 118 клинико-диагностических. В г. Саратове работает 20 лабораторий подведомственных министерству здравоохранения области, обслуживающих взрослое население.

Лаборатории укомплектованы специалистами с высшим образованием на 73% и на 78% специалистами со средним медицинским образованием.

При этом материально-техническая база лабораторной службы нуждается в обновлении.

Из всего объёма лабораторного оборудования функционирует 90%. Но 57% оборудования - со сроком эксплуатации свыше 7 лет и требуют замены, вследствие устаревших технологий и используемых методов исследования.

В 2020 году планируется укрупнение и оснащение современным лабораторным оборудованием центральных лабораторий, расположенных на базе крупных поликлиник г. Саратова.

Главной целью модернизации лабораторной службы является оптимизация процессов исследований. Число лабораторий на местах при этом не сократится, они останутся, и будут функционировать для выполнения срочных и части плановых анализов, но в составе объединённых и укрупнённых лабораторий. Часть лабораторий будет преобразована в ПЦР-лаборатории, что является актульным в настоящее время. Приобретаемое для модернизованных лабораторий оборудование будет соответствовать инновационным требованиям, а также обладать надежностью и удобством в работе, что позволит проводить исследование крови по расширенному перечню показателей и тратить на одно исследование минимальное количество времени.

Наряду с расширением диапазона лабораторных тестов ежегодно наблюдается систематический рост числа выполненных в лабораториях анализов, соответственно происходит увеличение числа однородных исследований, что позволяет внедрять серийные методы работы, а также механизировать и автоматизировать лабораторные процессы.

Но самое главное преимущество в том, что современные приборы обладают высокой точностью обработки результатов, что в свою очередь при проведении исследований ручными и полуавтоматическими методом является просто недостижимым. Время не стоит на месте и лаборатории также должны развиваться. Другими словами, такой подход позволит максимально точно поставить диагноз, а соответственно пациент получит надлежащее лечение, что будет способствовать максимально быстрому выздоровлению.

Сокращение персонала лабораторий в связи с модернизацией не планируется и не требуется, работа будет для всех, и она будет становиться всё более комфортной и интересной, у сотрудников лабораторий появятся возможности, к более тщательному и творческому подходу и контролю выполняемых исследований. Также наличие современного лабораторного оборудования увеличивает престиж медицинского учреждения, к нему возрастает доверие. Модернизованные клинико-диагностические лаборатории помогут быстро и эффективно получать результаты расширенного спектра анализов, более точно и в ранние сроки устанавливать диагноз и начинать лечение.