Второй этап снятия ограничений: Разъяснения Роспотребнадзора об открытии организаций

Уличную торговлю разрешили Фото: Екатерина Семенова

Заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о том, какие предприятия смогут работать при выходе на второй этап снятия ограничений.

Напомним, вчера, 10 августа, было подписано постановление правительства о выходе на второй этап. Это расширяет круг работающих организаций. Однако масочный режим и санитарные предписания сохраняются.

Надежда Матвеева, заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Фото: Дарья Вострикова

Теперь могут открыться санатории. В Саратовской области 20 организаций санаторно-курортного профиля и большинство из них выразили готовность начать работу. Надежда Матвеева подчеркнула, что им были направлены предписания о соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Снято ограничение на работу бассейнов и аквапарков. Однако им запрещено предоставлять услуги общественного питания.

Санаториям выданы предписания о санитарных мероприятиях Фото: Екатерина Семенова

В магазинах площадью до 800 кв. метров разрешено впускать столько посетителей, чтобы на каждый четыре кв. метра приходилось по человеку, не более.

Важным моментом является разрешение уличной торговли. Но есть ряд требований. Например, не допускается к работе персонал с симптомами простуды. У продавцов должен быть запас антисептиков, перчаток и масок. Последние они обязаны менять каждые три часа. И с покупателями следует держать дистанцию.

Уличным продавцам придется носить маски Фото: Екатерина Семенова

Кроме того, сегодня принято решение о возобновлении работы детских садов. Надежда Матвеева сообщила, что в возрастной группе до 17 лет заболеваемость составляет около 5%, что позволило дать подобные рекомендации.

Министр экономического развития Юлия Швакова сообщила также, что предполагается, что возобновят работа около 650 организаций — это примерно 2,8 тыс. сотрудников.

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