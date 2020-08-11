Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 августа: Регион вышел на второй этап снятия ограничений

Область выходит на второй этап снятия ограничений Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за сутки было подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них — 70 случаев — в Саратове.

Как сообщили в оперативном штабе утром в понедельник, 10 августа, всего в регионе зарегистрировано 10 348 случаев заражения.

Больше всего в Саратове — 4 204 случая. В Энгельсском районе 872 зараженных, в Балаковском — 862.

Карта распространения коронавируса по районам Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Среди новых заболевших пятеро детей до 14 лет. По словам первого заместителя министра здравоохранения Станислава Шувалова, всего с начала пандемии заражение подтвердилось у 511 детей, из которых 32 не исполнилось года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Главной новостью дня стал переход Саратовской области на второй этап снятия ограничений. Это позволит открыть ряд учреждений, например, бассейны, аквапарки, санатории. Конечно, с соблюдением жестких санитарно-эпидемических норм. Также возобновят работу детские сады. Об этом на заседании оперативного штаба области заявила заместитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Будут открыты бассейны Фото: Екатерина Семенова

Что касается школ, то вопрос все еще открыт. Начальник отдела Роспотребнадзора Галина Архипова на брифинге в Минздраве отметила, что ситуация все еще мониторится, поэтому нельзя сказать точно, начнется ли учебный год в обычном формате.

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