Погибший в Саратове 13-летний мальчик отравился газом из баллончика

Причиной гибели ребенка считается газ из баллончика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности гибели ребенка в Заводском районе Саратова.

Уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов», что основная версия следствия – отравление мальчика газом из баллончика.

- С ним в тот момент были два друга. Они рассказали, что мальчик вдохнул и ему сразу стало плохо. Ребята позвонили маме приятеля, на место приехали врачи скорой помощи, но спасти его уже не успели. Баллончик нашли рядом с телом, - сказала Загородняя.

Она сообщила также, что мальчик воспитывался в благополучной семье с мамой и отчимом. На учете ребенок также не стоял. Друзья его заверили, что сами ничем подобным не увлекаются.

Татьяна Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Напомним, трагедия произошла днем 9 августа на Ново-Астраханском шоссе. Мальчик скончался за торговым центром «Сити-Молл». Следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

- В таком возрасте дети часто подвержены влиянию, хотят казаться значимыми, взрослыми, ищут острых ощущений. Поэтому случается, что становятся наркоманами, токсикоманами. Несколько лет назад такие увлечения были повальными, но и сейчас встречаются такие случаи, – отметила Татьяна Загородняя.

Она напомнила о трагедии 2018 года. Когда 10-летний мальчик отравился парами зажигалки в поселке Большевик Вольского района.

- Даже в семьях с хорошим достатком дети могут стать наркоманами. Это зависит не от материального благополучия семьи, а от того, что кого-то недолюбили, – уверена Татьяна Загородняя.

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