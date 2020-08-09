Тело 13-летнего мальчика найдено рядом с крупным торговым центром в Саратове

Следственное управление СКР по Саратовской области начало проверку гибели ребенка Фото: Екатерина Семенова

В Саратове погиб 13-летний подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 13-летнего мальчика нашли прохожие днем 9 августа.

Трагедия произошла в Заводском районе Саратова, на Ново-Астраханском шоссе, 80. Там расположен один из крупнейших торговых центров города — «Сити-Молл». Рядом также раскинулся сквер имени Марины Расковой. Фактически это один из центров общественной жизни района. Тело было найдено как раз за торговым центром.

Очевидцы вызвали на место полицию, прибыли также сотрудники следственного управления. Эксперт осмотрел тело ребенка, следов насильственной смерти не обнаружено.

Начата доследственная проверка, будут установлены обстоятельства гибели ребенка. По итогам будет принято процессуальное решение. Сейчас уже найдены родители мальчика, с ними проводится работа.

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