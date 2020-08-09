Девушка из Хвалынска взяла сама себя в жены, чтобы не приставали с вопросами о свадьбе

Яна потратилась только на фату и кольцо. Кадр из видео
Жительница Саратовской области взяла сама себя в жены.
Как сообщает группа Mash в соцсети «Вконтакте», невестой стала Яна Власова. Свадьбу она сыграла в Хвалынске, перед отделением загс.
Девушка рассказала, что сейчас ей почти 30 лет и знакомые слишком часто интересуются, когда она вступит в брак. Поэтому Яна решилась на такой радикальный шаг, чтобы пресечь любопытство.
- Ну вот теперь замужем. И вообще жизнь прекрасна, — рассказала она.
На свадьбу девушка потратила менее тысячи рублей — 500 на фату и 450 на кольцо. Платье у невесты уже было. В нем она пять лет назад ходила на свадьбу сестры.
Яна надела кольцо себе на палец, а в конце церемонии по традиции бросила букет невесты.
Известно, что ранее Яна Власова встречалась с молодым человеком, но позже они расстались.
В комментариях под записью многие отнеслись к поступку с недоумением. Но немало и тех, кто поддержал девушку и счел ее действия совершенно нормальными.
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