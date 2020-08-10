Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 августа: еще 96 зараженных

Жители Саратовской области продолжают заражаться коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 96 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, в основном новые заболевшие выявлены в областном центре. Это 50 человек. Еще 32 диагноза подтвердились у жителей Балаковского района, восемь — у Энгельсского, два в Красноармейском, по одному — в Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Петровском и Саратовском.

Карта коронавируса в Саратовской области

Таким образом с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 10253 человека. Больше всего в Саратове — 4 134 случая. В Энгельсском районе 871 заболевший, в Балаковском — 859.

Выздоровело за сутки 20 человек, а всего 6 298. Смертей за сутки не зарегистрировано.

График распространения коронавируса в Саратовской области

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