Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 августа: количество зараженных превысило 10 тысяч, продлен режим самоизоляции

Количество зараженных коронавирусом в области превысило 10 тысяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на 01:00 8 августа зарегистрировано еще 94 случая заражения коронавирусом.

Всего инфицированы более 10 тыс. человек - 10 062, а выздоровели — 6 192. За сутки всего 72 пациента.

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Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 38, в Энгельсском районе — 14 и Балаковском — 9. В Калининском и Краснокутском — по пять положительных коронавирусных анализов за сутки, а в Алгайском, Дергачевском и Новоузенском — по четыре. В Саратовском районе зарегистрировали еще трое зараженных, в Ершовском и Краснопартизанском — по двое. В Ивантеевском, Лысогорском, Озинском и Петровском районах всего лишь по одному.

Таким образом, больше всего случаев зарегистрировано в Саратове (4 008), Энгельсском районе (863) и Балаковском (825).

Карта распространения коронавируса

Почти все выявленные случаи — 77 — это люди с неустановленным источником заражения. Еще 17 — это контактные лица.

С пневмонией 68 новых заболевших коронавирусом, с ОРВИ — 17, бессимптомно COVID-19 протекает у девяти человек.

При этом основная часть зараженных — люди старше 60, таких 44. Также заболели 22 человека в возрасте 50–59 лет, 11 — 40–49, по пять человек, которым 30–39 и 20–29, двое 18-19-летних и пятеро детей до 14 лет.

К тому же в регионе за сутки провели более двух тыс. анализов, а всего — почти 284 тыс.

В Саратовской области решили раздавать бесплатные маски. Их можно получить в центрах соцзащиты, но только малоимущим семьям.

Отмечается, что средства защиты будут многоразовые, их будут выдавать жителям во всех районах региона.

Саратовцам будут раздавать бесплатные маски. Фото министерства труда и социальной защиты области

Вечером 7 августа стало известно, что режим самоизоляции для людей из группы риска продлен до 23 августа. Это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

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