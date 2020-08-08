Чиновники мэрии Саратова требуют соблюдать правила, нарушая их сами

Идентичный щит стоит на улице Чернышевского Фото: Ольга Симонова

В коронавирусные времена, когда бизнес пытается удержаться на плаву и сохранить рабочие места, ему как никогда нужна поддержка. Однако городская власть предпочитает вставлять палки в колеса. Именно так можно охарактеризовать то, что произошло с бизнесменами, чей информационный щит о доставке еды около гостиницы «Олимпия» решили снести.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» управляющий ресторанным комплексом «Богемия» Антон Ломовцев, чиновники мэрии без оснований решили демонтировать конструкцию в виде пиццы.

Управляющий ресторанным комплексом «Богемия» Антон Ломовцев Фото: Ольга Симонова

- Исполнительный лист о демонтаже пришел ко мне. Я проинформировал обо всем собственника Александра Благодарова, и мы занялись этим вопросом. Однако в документе оказались грубые нарушения, например, предписание о демонтаже было оформлено совсем на другое юридическое лицо, — пояснил Ломовцев.

По его словам, юрист компании обращался в городские инстанции, пытался все согласовать, оформлял документы на конструкцию.

- Когда мы в очередной раз пришли в администрацию, нам заявили, что они отказываются принимать документы на рассмотрение. Потом те же чиновники говорили, что наш юрист никаких обращений не подавал, — заметил Антон Ломовцев.

Он рассказал, что когда чиновники с постановлением явились демонтировать информационный щит, в их числе была одна из подчиненных начальника городского управления по наружной рекламе Дмитрия Макарычева.

- Эта женщина вела себя очень грубо, хамила. Мы будем подавать на нее жалобу. Сам демонтаж также проходил бы с нарушениями. У них обязан был быть договор подряда с бригадой, которая должна была проводить работы, но чиновники его не заключили. Получается, они требуют исполнять правила, сами их нарушая на каждом шагу, — отметил собеседник «Комсомолки».

Конструкцию на перекрестке Чернышевского и Дегтярной все же пока отстояли. Сейчас бизнесмены терпеливо пытаются собрать все документы заново, а это месяц согласования, три — утверждения. По словам Ломовцева, земля в том месте наполовину принадлежит фирме, наполовину — муниципалитету. Однако все благоустройство прилегающей территории, в том числе посадка и содержание газона лежат на коммерческой стороне.

- Мы с этих щитов не зарабатываем, это информационная конструкция, а не рекламная. При этом пытаемся сохранить рабочие места в такой тяжкий период, выживать. Надеемся донести это до власти, чтобы они пошли на согласование. Может быть, услышат нас, — отметил Антон Ломовцев.

Примерно в такой же ситуации в настоящее время оказались владельцы газетных киосков. Администрация Саратова называет эти объекты незаконными и собирается снести их. А все из-за того, что в декабре 2019 года городские чиновники просто не стали проводить ежегодный конкурс на распределение участков под расположение киосков печатной продукции.

На это обратил внимание даже прокурор Саратова Сергей Ломакин. Он заявил, что в приоритете у властей должно быть сохранение рабочих мест. Ломакин обратился к представителям мэрии с представлением по поводу не проведенного конкурса и с требованием решить вопрос с соблюдением прав граждан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.