Длительные судебные процессы по заводу РМК в Саратове могут оставить без работы сотни человек

Самое ценное на любом предприятии - это люди. Если завод потеряет коллектив, наладить стабильную работу будет крайне сложно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Юридическая сторона любого вопроса всегда выглядит сложнее, чем «объяснение на пальцах». Исключения бывают редкими. Иногда, упрощая сюжет, выбрасывают важные детали, которые меняют в корне понимание ситуации.

В случае с саратовским заводом резервуарных металлоконструкций (РМК) публикации в местных СМИ как раз такие детали упускают. Это происходит от невнимательности или намеренно. Завод находится в тяжелом положении, конкурсное управление пока не привело к заметному улучшению положения предприятия, коллектив сократился за последние полтора года более чем на 200 человек.

Восполнить пробелы в информации по ситуации с РМК, чтобы понять, что же с ним может произойти дальше, мы попросили юриста Екатерину Докукину. Она представляет интересы группы компаний «Регион», являющейся основным держателем залогового имущества завода. Это долги, под которые заложены все корпуса и часть оборудования, кроме заводоуправления.

По словам Докукиной, один из основных моментов, который упускают комментаторы и СМИ: самарцы из ООО ГК «Регион» не имеют отношения к возникшим проблемам завода РМК. Сложности у него начались еще в 2013 году, когда завод поставлял Торговому дому «Саратовского резервуарного завода», зарегистрированному в Москве, продукцию по цене на 30-40% ниже, чем другим клиентам. Деньги оседали в столице, у завода росли долги и кредиты, коллектив с восьми сотен сотрудников сократился почти до 250 человек.

В 2016 году саратовское предприятие вошло в процедуру банкротства. Начались поиски потенциального инвестора, и только в 2017 году свой интерес к заводу проявили руководители «Региона».

В тот момент они уже вели финансовое оздоровление аналогичного предприятия в Самаре. Всего в стране четыре предприятия подобного масштаба, которые могут выполнять большие заказы по резервуарным конструкциям. Интерес самарцев к РМК поэтому легко объясним желанием охватить значительную долю этого рынка. Не распродать по частям под офисы и торговлю, а именно сохранить опытный коллектив и развивать производство.

Докукина пояснила, что, по сути, сегодня «Регион» в судах борется за то, чтобы сохранить завод как крупную промышленную единицу, начать его финансовое оздоровление. Пока инструментов для этого у самарских инвесторов нет. Зато есть все необходимое, чтобы полностью остановить убыточную деятельность предприятия: у «Региона» права на 90% всего залогового имущества - здания и оборудование. Именно этим стращают на страницах местных СМИ читателей. Самарцы хотят прекратить деятельность предприя- тия и распродать его. Совершенно упускается при этом ответ на вопрос, почему же они до сих пор этого не сделали, а несут убытки, ожидая окончания судов и выставления завода-должника на торги.

Юрист отмечает еще один важный момент, о котором умалчивают те, кто нахваливает сегодняшнего конкурсного управляющего и пугает «самарскими рейдерами». Именно ГК «Регион», как кредитор, настаивал, чтобы выставить на торги предприятие единым лотом. Тогда новый собственник мог не останавливать, а сразу продолжить производственную деятельность. Конкурсный управляющий Конев предлагал распродать завод по частям, каждое здание и землю под ним, оборудование - отдельными лотами. Сохранить завод в этом случае было бы практически невозможно. К слову, у конкурсного управляющего Конева нет опыта работы с такими масштабными промпроизводствами и опыта организации торгов.

Сегодня кредиторам, в числе которых самарский «Регион», удалось добиться судебного решения о продаже банкрота одним лотом, определена площадка - профессио-нальный продавец подобного рода объектов. Между тем управляющий Конев подал апелляцию на решение о выводе банкрота на торги единым лотом, заседание пройдет 18 августа.

Если решение суда останется в силе, а незаинтересованные в продолжении работы завода не придумают новых поводов для отсрочек, то торги могут быть объявлены уже в сентябре.