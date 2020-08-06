Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 августа: Кинотеатры пока не открываются

Кинотеатры пока останутся пустыми Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Саратовской области выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба за 5 августа, выздоровели 107 человек.

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом оказались заражены 9 878 человек, а выздоровели 6 040 человек. Скончался от коронавируса 61 пациент.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Среди новых случаев большинство приходятся на Саратов — 38 человек. Также 11 зарегистрировано в Энгельсском районе, девять — в Балаковском районе, восемь — в Вольском.

В общей сложности в Саратове 3 933 случая, в Энгельсском районе — 823, в Балаковском районе — 814.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Саратовская область немного не дотягивает до второго этапа снятия ограничений по коэффициенту заболеваемости. Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию. Однако, как заявила на брифинге в Минздраве замглавы ведомства Надежда Матвеева, в этом году вряд ли будут открыты летние лагеря для детей. Также пока не идет речи о возобновлении работы кинотеатров. А матчи футбольного клуба «Сокол» пройдут без болельщиков.

Несмотря на непростую ситуацию, граждане во многом вернулись к обычной жизни. Например, во время рейда на речном вокзале по соблюдению масочного режима, выяснилось, что число поездок в Хвалынск выросла.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.