Хлебное место

Шествие уборочной техники по полям с тугими упругими колосьями, потоки зерна, перетекающие из шнеков комбайнов в кузова автотранспорта, напряженный темп работ и нацеленность на максимальный результат — таковы в крестьянско-фермерском хозяйстве Еналиева Т.А. обычные дни в июле-августе.

Первыми в Советском районе приступили здесь к уборке озимых. Среди местных аграрных хозяйств это КФХ лидирует по цифрам урожайности весь июль. Вахта в полях продолжается в этот период без выходных. «Время дорого, почивать на лаврах некогда», — правило на сельхозпредприятии, которым руководит Али Еналиев.

На посев — только элита

В среднем по 40 центнеров с гектара — показатель выдающийся и для правобережной части Саратовской области, где климат мягче, а почвы плодороднее, чем на левом берегу Волги. Данное обстоятельство побудило губернатора Валерия Радаева начать очередную рабочую поездку в Заволжье с предприятия Али Еналиева, хотя намечался несколько иной ее маршрут. Сюжет об этом посещении показывали на телеканалах «Россия-2» и «Россия-24». Итогами визита к фермеру глава исполнительной власти региона был доволен, и, пожалуй, особенно его обрадовал оптимистический настрой, с которым здесь трудятся все - от механизатора и водителя до рабочего мехтока и учетчика.

- Жара, установившаяся в начале этого месяца, послужила дозреванию озимых немного раньше обычного срока, — отметил руководитель хозяйства. — Когда зерно в колосе полностью формируется, медлить с уборкой нельзя ни дня, иначе оно будет осыпаться. Не позволяет расслабиться погода: ясные дни даже в середине лета обманчивы в нашей местности, небо может нахмуриться в одночасье. 15 июля разразилась пыльная буря, хлынул ливень. То и дело в полях видны одиночные смерчи. Но серьезных потерь по намолоту нет.

В августе подойдут яровые сорта Воевода и Ликамеро. Производство зерновых культур было изначально основным направлением в хозяйстве, основанном Тагиром Абдулловичем Еналиевым, отцом нынешнего главы КФХ. В 90-х годах не хватало качественного зерна. Еналиев-старший, в советское время заместитель директора совхоза «Розовский» — предприятия с некогда миллионным оборотом, награжденного орденом Трудового Красного Знамени, силы и опыт отдал тому, чтобы в масштабе крестьянско-фермерского хозяйства наладить полный технологический цикл — от выращивания высококлассной пшеницы до ее переработки и выпечки хлебобулочных изделий. В КФХ также стали периодически возделывать нут, который способствует улучшению севооборота. Свойство зернобобовых - накапливать в почве питательный азот. Они — отличный предшественник для зерновых. Посевной материал здесь используется только элитный — не ниже второй репродукции. В первую очередь его получают на собственных испытательных участках семеноводства. Их площадь возросла в хозяйстве до одной тысячи гектаров.

Залог благосостояния

Саратовское Левобережье всегда славилось пшеницей, поныне представляющей собой важную статью экспорта. Особенно ценятся у мукомолов белозерные семена, которые, например, есть в «родословной» сорта Джангаль, высеваемого в хозяйстве Еналиева. Линейка культур тут пополнилась сортом озимой пшеницы краснодарской селекции Гром, лишь в прошлом году районированным в Саратовской области. И его урожайность на опытном участке предприятия «стрельнула» до отметки 43 центнеров с гектара. Закладка семян на полях этого КФХ идет с тем расчетом, чтобы урожай различных по срокам созревания сортов подходил синхронно конкретным циклам уборочной кампании. Засеянный материал обогащают микроэлементами, необходимыми для начального роста. Мера обязательная на степных почвах, бедных гумусом: надо усиливать потенциал прорастания зерен, а иначе шансы на достойный урожай резко снижаются. Все технологические приемы отработаны в хозяйстве фактически до совершенства. К слову, Али Еналиев по специальности агроном.

Старожилы села Розовое вспоминают: для выпечки хлеба тут когда-то использовали только муку из яровой пшеницы. Полученное тесто с трудом продавливалось через экструдер на макаронной линии — такой была клейковина зерен. Здешняя пекарня работала на угле, за ее продукцией приезжали со всего района. Вкуснейший, душистый готовили хлеб! Впрочем, реализуемая в магазинах от местного КФХ разнообразная выпечка держит марку. Мельница сельхозпредприятия небольшая, но обеспечивает жителей Советского района первоклассной мукой вдоволь. Что и говорить: традиции аграрного производства в этом селе крепкие. Гарант их сохранения — в факторе хозяйства, где смогли быстро преодолеть последствия жестокой засухи 2010 и 2015 годов.

- Обновление парка сельхозтехники, строительство производственных объектов означают рост социальной привлекательности предприятия, — отметил глава Советского района Сергей Пименов. Вручая благодарственные письма от имени районной администрации механизаторам Александру Гоппу, Владимиру Полянскому, Кайрату Карманову, водителю Сергею Карпилову и почетную грамоту повару Ольге Курмаевой, он подчеркнул — в хозяйстве нет кадровой текучки. Зарплата в аграрной отрасли повышается, и выдают ее, как правило, без задержек. В общем, для многих сельчан уже нецелесообразно ради заработка отрываться от семей, вести кочевую жизнь с неустроенным бытом. Благосостояние этих людей зависит от того, как развивается сельхозпроизводство по их местожительству. Ощущая такую взаимосвязь, в КФХ Еналиева Т.А., где постоянных работников около семидесяти, стремятся во всем быть первыми.

Во время уборочной работников КФХ зачастую можно найти только в поле. Фото Александра Гуляева

Отлаженная система

Комбайнер Александр Осмяков работает в хозяйстве с момента его основания. За смену, которая начинается в 6 утра и длится целый световой день, он намолачивает зерно на площади 25-30 гектаров. Для пояснения: один «поднятый» гектар тождествен примерно двум километрам прохода комбайна по полю. Условия для уборки урожая здесь сложились почти что идеальные. Поступающее в бункеры уборочной техники зерно практически не содержит примесей, так как мало травы - результат своевременной обработки гербицидами. В июне подоспели дожди на пользу озимым. Теперь колос высокий, легко срезается. И транспортировка зерна идет без малейших задержек: комбайны еще в поле, а грузовики уже стоят наготове. Часть урожая отсюда уходит прямиком на Краснокутский элеватор. Организация - давний партнер КФХ Еналиева, для вывоза продукции предоставляет коллегам автомобили. Всего тут задействовано 11 машин под погрузкой.

- Индивидуальная выработка у нас, по сути, равная, — говорит Осмяков. — В хозяйстве однотипные комбайны — марки Claas, квалификация механизаторов тоже примерно одинаковая. Да, график напряженный, зато вне сезона много свободного времени. Когда отдыхаем, обязательно выплачивают нам минималку. Кадры тут опытные, со стажем по 20-30 лет, но есть и молодежь, от которой стараемся не отставать, осваивая различные технические новшества. Я начинал на комбайнах «Нива». Отец трудился на «Сибиряках», не имевших изолированной кабины, и потому чувствовали себя за их штурвалом как шахтеры в пыльном забое. Правда, моя первая специальность — монтажник радио- и электрооборудования самолетов. Успел пройти практику на Саратовском авиазаводе. Вернувшись же из армии, смог найти работу только в сельхозпроизводстве. Так и остался в этой сфере, о чем нисколько не жалею, тем более спецтехника комфортабельная — оборудована кондиционером и электроникой, контролирующей разные рабочие параметры.

В общей сложности на уборке озимых в КФХ Еналиева действует 15 комбайнов — семь своих машин и восемь привлеченных. Эту фазу полевых работ планируется завершить в первую неделю августа. Лишь только на отдельных участках заканчивается намолот, на смену комбайнам тут выходят тракторы с прицепными агрегатами: вспашка зяби, подготовка паров следуют немедленно после уборки урожая. Еще не полностью засыпано в закрома зерно текущего года, но мыслями работники хозяйства обращены уже в новый полеводческий сезон.

Начальник отдела сельского хозяйства Советского района Юрий Угольников зачитал сводку предварительных итогов уборочной. На 20 июля в Саратовской области скошено 23% площадей под озимыми культурами. Средняя урожайность зерновых по региону — 25,6 центнера с гектара. В Левобережье Советский район по средней урожайности озимой пшеницы - 33,4 центнера с гектара, — уступает только Балаковскому району. Здесь засеяно названной культурой 37 тысяч гектаров.

А как с ценой на продукцию? «Расценки предложат хорошие», — убежден Али Еналиев. Фермера осаждают телефонными звонками перекупщики, но Али Тагирович может спокойно дождаться лучшего времени для реализации «золота полей». В крупных хозяйствах (площадь пашни в этом КФХ — 17,8 тысячи гектаров) давно обзавелись собственными хранилищами. На производственной базе предприятия дополнительно установлены в прошлом и нынешнем году два ангара с общей вместимостью 10 тысяч тонн.

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