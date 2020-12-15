Поддержки много не бывает

И.о. министра экономического развития Саратовской области Андрей Разборов Фото: Екатерина Семенова

В интервью и.о. министра экономического развития области Андрей Разборов подвел итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области, рассказал о наиболее востребованной помощи, антикризисных мерах и планах развития бизнеса на следующий год.

Региональные проекты

- Андрей Андреевич, в рамках нацпроекта МСП, разработанного по указу Президента Владимира Путина, в области продолжают работать четыре региональных проекта. Каких результатов по ним удалось добиться?

- Сначала отмечу, что в области действует более 72 тысяч предпринимателей. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) Саратовская область занимает шестое место в ПФО и 22-е место в России. Это хороший показатель. В 2020 году на реализацию нацпроекта был выделен 371 млн рублей бюджетных средств, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. Предприниматели могут воспользоваться различными видами господдержки. В части регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» субъектам бизнеса доступна самая востребованная мера - льготный доступ к финансам. Эта поддержка оказывается в Гарантийном фонде и Фонде микрокредитования. На первые числа декабря Фондом уже предоставлено 108 поручительств на 610,5 млн рублей для привлечения 1,6 млрд рублей заемных средств. С пониженной комиссией 0,5% выдано 67 поручительств на сумму 349 млн рублей. Благодаря имущественному взносу в Фонд микрокредитования удалось существенно снизить ставки по микрозаймам. В условиях пандемии предпринимателям доступны льготные микрозаймы до 4,25% для всех заемщиков.

В центре предпринимателя «Мой бизнес», Центре поддержки экспорта оказываются безвозмездные и льготные услуги, доступны льготные микрозаймы в моногородах Вольске и Петровске. Им выдаются льготные микрозаймы под 2,12% годовых в размере до 2,5 млн рублей.

- Сколько в этом году услуг оказал центр «Мой бизнес»?

- Более 11 тысяч! На его площадке территориально расположены имущественный комплекс производственных и офисных помещений для сдачи в льготную аренду бизнесу, Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Венчурный фонд, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, пять бизнес-окон МФЦ.

Центр «Мой бизнес» оказал за год более 11 тысяч услуг Фото: Дарья Вострикова

Имидж - всё!

- Положительный образ предпринимателей формируется благодаря региональному проекту «Популяризация предпринимательства». Что представляет собой программа?

- Все основные мероприятия проекта связаны с проведением информационных, массовых образовательных и имиджевых мероприятий. В условиях пандемии мероприятия комплексной программы проводились в том числе онлайн. Чтобы как можно больше граждан вовлечь в бизнес, реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей. В мастер-классах, краш-тестах, тренингах, бизнес-играх и форуме приняло участие более 1000 человек из 25 муниципальных районов области. 1 декабря также в онлайн-формате состоялась VII ежегодная научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде». Также проведен форум для предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни». В его рамках состоялся региональный конкурс на звание лучших предпринимателей России национальной премии «Бизнес-Успех». По итогам года мерами популяризации будет охвачено более 8 тысяч человек, не менее 1,5 тысяч пройдут обучение.

- Насколько мне известно, региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» вообще проводится без финансовой составляющей. Как это возможно?

- Имущественная поддержка проводится за счет государственного и муниципального имущества. Оно предоставляется бизнесу на льготных условиях. Сейчас предпринимателям на льготных условиях могут быть предоставлены 555 объектов имущества. В этом году перечень дополнен 38 новыми.

Ставки снижены

- Из-за пандемии на федеральном и региональном уровнях разработаны новые меры поддержки. Расскажите о них.

- Федеральным правительством утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Он содержит 12 сфер деятельности по 50 основным видам экономической деятельности. Основные направления поддержки: налоговая, прямая финансовая в виде субсидий, льготное кредитование. На региональном уровне сформированы четыре пакета, которые позволят высвободить за счет налоговых льгот порядка 1,3 млрд рублей средств предпринимателей. Фондом микрокредитования и Гарантийным фондом внедрены новые льготные продукты. С начала текущего года снижены процентные ставки для всех категорий заемщиков. Подробнее о мерах поддержки можно узнать в Центре «Мой бизнес».

- А все-таки какая помощь государства оказывается наиболее предпочтительной для бизнеса?

- Льготное финансирование. Предприниматели региона активно пользуются льготными ставками под 2,12 и 4,25%. Наблюдается большой интерес у производственных субъектов МСП в получении инжиниринговых услуг. В условиях пандемии многие субъекты бизнеса перешли на новый формат работы - в режиме онлайн. И здесь, конечно, актуальной является тема по размещению продукции и выходу самого бизнеса на маркетплейсах вроде «Wildberries», «Aliexpress», «OZON» и «Беру!». Торговля через маркетплейсы позволяет получить доступ к огромному количеству потенциальных покупателей, а также облегчает множество организационных вопросов, связанных с обработкой заказов, хранением и доставкой товара.

У экспортно-ориентированных субъектов МСП также появился большой интерес к размещению на международных электронных торговых площадках. В целом предварительные итоги реализации нацпроекта говорят о высокой степени заинтересованности предпринимателей в получении мер поддержки абсолютно по всем направлениям, от образования - для начинающих, и продолжая выходом на зарубежные рынки.

- В этом году самозанятых признали малым бизнесом. Что им это дало?

- В области налог на профессиональный доход применяется с 1 июля. Новый налоговый режим позволяет самозанятым работать легально с минимальными издержками и без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. В качестве бонуса всем самозанятым гражданам уже при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей. В 2020 году в качестве антикризисной меры дополнительно для таких граждан введен «налоговый капитал» в размере одного МРОТ. Таким образом, сумма уплачиваемого налога уменьшается на налоговый вычет в размере 12 130 рублей, что позволит самозанятым гражданам максимально минимизировать налоговую нагрузку. Эта категория теперь имеет доступ ко всем мерам поддержки для бизнеса. Фондом микрокредитования им предоставляются льготные займы. Самозанятые также могут стать полноправными резидентами областного бизнес-инкубатора и арендовать офисное и производственное помещение по льготной стоимости.

- Какие льготы будут предложены бизнесу в следующем году?

- Действие двухлетних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в регионе продлено до декабря 2023 года. Нулевая ставка установлена по 87 видам деятельности патентной и упрощенной систем налогообложения. Кроме этого, министерством, с учетом мнения бизнес-сообщества, в оперативном порядке разработан законопроект в части применения патентной системы налогообложения. В документе учтены нормы 373-го Федерального закона, регулирующего вопросы «бесшовного перехода» на патентную систему налогообложения из-за отмены с 1 января 2021 года налогового режима ЕНВД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.