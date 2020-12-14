Елочные базары в Саратове откроются 15 декабря Фото: Екатерина Семенова

Полмесяца осталось до Нового года, и жители Саратова активно готовятся к празднику. Даже если в этом году не получится встретить его в большой компании из-за ограничений, то даже у себя дома можно создать новогоднее настроение.

Главный атрибут Нового года, конечно же, елка. Кто-то предпочитает ставить искусственную, кто-то «креативит» и создает символ праздника из подручных материалов. Но многие сохраняют верность традициям и покупают настоящую сосну или ель.

Можно поставить искусственную елку Фото: Екатерина Семенова

Елочные базары в Саратове начнут работу уже завтра, 15 декабря. Эта дата стала традиционной для старта продаж новогодних елок в нашем городе в течение последних лет. Хотя торговых точек станет чуть меньше, чем ранее. Например, в 2018 году перед Новым годом работали 52 базара, в 2019 — 53. В этом купить елку можно будет по 49 адресам.

При этом предъявляются строгие требования к елочным базарам: они должны быть огорожены, хорошо освещены, иметь праздничную иллюминацию. Кроме того, покупатель имеет право на упаковку своей лесной красавицы — для этого продавцы обязаны запастись сеткой или стрейч-пленкой. Торговые точки следует оборудовать средствами борьбы с пожарами, чтобы хвойное великолепие не сгорело, а также информацией о цене, режиме работы и организационно-правовой форме предпринимателя.

Теперь продавать елки можно только с соблюдением строгих требования Фото: Екатерина Семенова

Неизвестно пока, сколько будут стоить новогодние деревья в этом году. В министерстве природных ресурсов обещают, что на те елки, которые будут реализовываться через лесхозы, цены окажутся ниже рыночных. Ряд социальных учреждений, например, больницы и школы, получат их бесплатно.

Кстати, Минприроды сообщает, что ежегодно высаживается около двух млн сеянцев елок. Так что ущерба природе не наносится.

Публикуем адреса елочных базаров в Саратове Фото: Екатерина Семенова

Публикуем точный список адресов елочных базаров в 2020 году:

1. ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 м от д. № 3 по ул. Усть-Курдюмской (за остановочным павильоном)

2. ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 м от д. № 3 по ул. Усть-Курдюмской (за павильоном "Роспечать")

3. ул. им. Чернышевского Н.Г.- ул. Соколовая, 44/62. В 10 м от д. № 44/62 по ул. Соколовой (за остановочным павильоном)

4. ул. им. Чернышевского Н.Г., 193 - ул. Октябрьская. 1 м от д. № 193 по ул. им. Чернышевского Н.Г. в сторону проезжей части

5. ул. Соколовая, 18/40 В 5 м от д. № 18/40 по ул. Соколовой (справа от арки в сторону ул. им. Хвесина Т.Е.)

6. ул. Тульская, 21А. 7 м от автодороги ул. Тульской (напротив д. № 21А), 10 м от ярмарки для садоводов, огородников и дачников и 7 м от автодороги Фруктового проезда

7. просп. Энтузиастов -ул. Васильковская. 10 м от автодороги просп. Энтузиастов (рядом с д. № 66) и 5 м от ул. Васильковской

8. просп. Энтузиастов, 49. 15 м от автодороги просп. Энтузиастов и 10 м от торца дома № 49 по просп. Энтузиастов

9. ул. Крымская, 23. 3 м от автодороги ул. Крымской и 8 м от дома № 23 по ул. Крымской

10. ул. Пензенская - ул. Томская. 10 м от автодороги ул. Томской и 20 м от торца дома № 29 по ул. Пензенской

11. просп. Энтузиастов, 29. 2 м от автодороги просп. Энтузиастов и 5 м от угла дома № 29 по просп. Энтузиастов

12. ул. Барнаульская, 34. 10 м от автодороги просп. Энтузиастов, 15 м от автодороги ул. Барнаульской и 7 м от входа в торговый комплекс "Манипулятор"

13. Ново-Астраханское шоссе, 79. 1,5 м от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 30 м от угла дома № 79 по Ново- Астраханскому шоссе

14. Ново-Астраханское шоссе - 5-й Нагорный проезд. 10 м от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 13 м от торца дома № 34 по ул. Ново-Астраханской

15. ул. Огородная (кольцо трамвая № 9). Кольцо трамвая № 9 напротив рынка "Владимирский", 20 м от строения 162Б по ул. Огородной и 70 м от рынка "Владимирский"

16. ул. Миллеровская, 62. 4 м от автодороги ул. Миллеровской, 10 м от дома № 62 по ул. Миллеровской и 55 м от дороги 11-го Динамовского проезда

17. пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1А. 2 м от автодороги ул. им. Орджоникидзе Г.К., 20 м от левого угла дома № 1А (РЭО ГИБДД УМВД России по г. Саратову) по ул. им. Орджоникидзе Г.К. и 2 м от сквера на пл. им. Орджоникидзе Г.К.

18. ул. им. Чапаева В.И., 136 - ул. Большая Горная. На расстоянии 5 м до проезжей части ул. им. Чапаева В.И., 2 м до проезжей части ул. Большой Горной

19. ул. им. Пугачева Е.И. - ул. Большая Горная, 291/309. На расстоянии 12 м до проезжей части ул. им. Пугачева Е.И., 8 м до проезжей части ул. Большой Горной

20. ул. Танкистов, 93 -ул. Артиллерийская. На расстоянии 6 м до проезжей части ул. Танкистов, 6 м до проезжей части ул. Артиллерийской

21. ул. им. Академика Навашина С.Г., 24. На расстоянии 14 м до дома № 24 по ул. им. Академика Навашина С.Г., 8 м до проезжей части ул. им. Академика Навашина С.Г.

22. просп. им. 50 лет Октября, 3 - ул. Украинская. На расстоянии 7 м до проезжей части ул. Украинской, 7 м до проезжей части просп. им. 50 лет Октября

23. ул. им. Чапаева В.И., 79. Между ул. им. Челюскинцев и ул. им. Кутякова И.С., на расстоянии 3 м до проезжей части ул. им. Чапаева В.И., 10 м до проезжей части ул. им. Кутякова И.С.

24. ул. Танкистов - ул. Безымянная. На расстоянии 3 м от магазина "Флорист", 4 м до проезжей части ул. Танкистов

25. ул. Техническая, 10/1. Конечная остановка маршрутного такси № 56, на расстоянии 4 м до проезжей части ул. Технической, 4 м до торца дома № 10/1 по ул. Технической

26. ул. Алексеевская - ул. Аптечная, на расстоянии 2 м от проезжей части ул. Аптечной, 15 м от проезжей части ул. Алексеевской

27. пересечение просп. им. 50 лет Октября с ул. Деловой. На расстоянии 10 м от подземного перехода, 5 м от проезжей части со стороны просп. им. 50 лет Октября и 17 м в сторону подземного перехода от ул. Деловой

28. просп. Строителей, 4. На расстоянии 4,40 м от пристройки дома № 4 по просп. Строителей и 3,7 м от проезжей части, 17,5 м от дома № 6 по просп. Строителей

29. просп. Строителей, 18. На расстоянии 3 м от дома № 18 и 2 м от магазина, расположенного по просп. Строителей, 18а

30. просп. Строителей, 42б. Территория, прилегающая к ТК "Народный", на расстоянии 15 м от продуктового магазина в сторону просп. Строителей и 6,5 м от проезжей части

31. ул. им. Академика О.К. Антонова, 33. 15 м от остановки "Днепропетровская" в сторону магазина, расположенного по ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 33б, 3 м от проезжей части ул. им. Академика О.К. Антонова и 25 м от торца д. № 33 по ул. им. Академика О.К. Антонова в сторону проезжей части

32. пересечение ул. им. Тархова С.Ф. и ул. им. Уфимцева К.Г., 2. На расстоянии 10,5 м от дома № 2 по ул. им. Уфимцева К.Г. в сторону проезжей части ул. им. Тархова С.Ф. и 4 м от проезжей части ул. им. Тархова С.Ф.

33. ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 70б. На расстоянии 8,9 м от магазина "Хлебница" и 1 м от проезжей части по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.

34. ул. Лесная республика, 5. 22 м от торца дома № 5 по ул. Лесная республика в сторону ул. Лунной и 5 м от проезжей части ул. Лесная республика

35. ул. Мира, 15. На расстоянии 15 м от дома № 15 по ул. Мира в сторону дома № 20в по ул. Мира и 6 м от проезжей части 2-го Международного проезда

36. пересечение ул. Международной и Молодежного проезда. На расстоянии 22 м от остановки общественного транспорта в сторону города "Молодежный проезд" и 9,3 м от входа в магазин "Бристоль"

37. пересечение ул. Буровой и ул. 3-й Степной. 2 м от остановки "2-я Степная", 3 м от проезжей части ул. Буровой и 25 м от входа в магазин "Магнит" в сторону остановки "2-я Степная"

38. пос. Поливановка, ул. Мостовая, 100. На расстоянии 33,5 м от магазина "Рациональ" в сторону ул. Мостовой, 100 и 1 м от проезжей части ул. Мостовой

39. пересечение ул. Гвардейской и ул. Олимпийской. На расстоянии 4,8 м от д. № 20 по ул. Гвардейской в сторону ул. Олимпийской и 16 м от проезжей части ул. Гвардейской

40. ул. Гвардейская, 42а. На расстоянии 16,5 м от правого торца дома № 42а в сторону проезжей части дороги ул. Гвардейской и 7 м от проезжей части ул. Гвардейской

41. ул. им. Тархова С.Ф., д. № 31б. На расстоянии 3 м от проезжей части ул. им. Батавина П.Ф. в сторону магазина по ул. им. Тархова С.Ф., д. № 31б и 5 м от указанного магазина в сторону проезжей части

42. ул. Ипподромная, 15-17, на расстоянии 7 м от проезжей части ул. Ипподромной и 25 м от входа в магазин «Рациональ»

43. ул. Беговая - ул. Большая Садовая. На расстоянии 3 м от проезжей части ул. Беговой и 3 м от проезжей части ул. Большой Садовой

44. ул. 2-я Садовая - 2-й Детский пр. На расстоянии 5 м от дома № 115/121 по ул. 2-й Садовой и 3 м от 2-го Детского пр.

45. ул. Политехническая - ул. 5-я Беговая. На расстоянии 5 м от проезжей части ул. 5-й Беговой и 3 м от проезжей части ул. Политехнической

46. ул. Вольская - ул. Белоглинская. На расстоянии 5 м от дома № 8а по ул. Вольской в сторону ул. Белоглинской

47. ул. 2-я Садовая - ул. Астраханская. На расстоянии 20 м от торца дома № 40 по ул. Астраханской в сторону ул. 2-й Садовой

48. ул. Шелковичная, 128. На расстоянии 37 м от д. № 128 по ул. Шелковичной и 14 м от проезжей части ул. Шелковичной

49. ул. Астраханская - ул. Шелковичная, на расстоянии 50 м от магазина "Магнит" по ул. Шелковичной, 68/82 в сторону сквера и 57 м от автозаправочной станции "Башнефть" в сторону ул. Шелковичной.

Живая елка - символ Нового года Фото: Екатерина Семенова

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