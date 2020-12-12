«Я буду добиваться справедливости!»: пенсионерка из Саратова готова противостоять «Почте России»

Пенсионерка из Саратова считает, что ей должны были возместить деньги за вернувшуюся назад посылку

История с посылкой, которая вернулась из Германии в Саратов и за которую пенсионерке предложили оплатить еще 2,5 тыс. рублей, получила продолжение.

Напомним, «КП-Саратов» писала о 71-летней Татьяне Ганжа, которая еще в сентябре отправила посылку сестре в Германию. Но порадовать родственницу подарком на день рождения не удалось. Пролежав более двух недель в чужой стране, посылка вернулась в Россию.

В Германии посылку не приняли

Однако в почтовом отделении вернуть ее отказались, заявив, что за это придется оплатить еще 2,5 тыс. рублей — столько же, сколько стоила отправка в Германию.

Татьяна Ганжа в сопровождении знакомых отправилась выяснять, что происходит. В отделении почтовой связи на улице Мысникова пакет с посылкой вскрыли в ее присутствии. Однако там не было найдено никаких документов, поясняющих, в чем причина возврата из Германии.

Впрочем, после публикаций в СМИ, в том числе, на сайте «Комсомольской правды», с пенсионерки не взяли денег за возврат посылки.

- Вам необходимо поехать на Главпочтамт и оформить там претензию, — сказали Татьяне Вильевне в почтовом отделении.

Посылка вернулась в отделение на улице Мысникова

Женщина осталась недовольна таким решением.

- Хоть они отдали без дополнительной платы, но они, я считаю, обязаны были мне вернуть сумму, которую я оплатила за услуги. Услуга мне не оказана — посылка у меня дома. За что я заплатила? За воздух? Я буду добиваться справедливости! — заявила она.

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