Банкиры и строители положительно оценили итоги введения льготной ипотеки

В пресс-центре КП-Саратов прошел круглый стол по теме «Перезапуск специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5%». Эксперты финансового рынка рассказали о том, насколько востребованной для жителей региона оказалась госпрограмма и на каких условиях ее можно оформить до середины 2021 года.

В целом все участники положительно оценили итоги реализации на территории Саратовской области первого этапа программы «Ипотека с господдержкой 2020», действие которой продлено до 1 июля 2021 года.

- С начала года выдано более 20 тысяч жилищных ипотечных кредитов на 37 млрд рублей, что на 28 % больше аналогичного периода прошлого года. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,9%, это на 2,3 п.п. ниже, чем в 2019 году. Общую тенденцию снижения ставок мы связываем с государственными программами по ипотеке, — заявил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.

По общему портфелю ипотечных кредитов Саратовская область в масштабах России находится на 25 месте и на седьмом место по ПФО. В разрезе льготной ипотеки под 6,5% регион на 29 месте в стране и на 10 месте в ПФО.

Павел Мигачев

- В области с начала года подано семь с лишним тысяч заявок на получение ипотечного жилищного кредита по льготной ставке, и 4700 уже одобрены. 2526 кредитов уже фактически выданы. Средняя сумма кредита по льготной ипотеке составила 1,6 млн рублей. Мы видим, что много одобренных кредитов, но их почему-то граждане не спешат получать их, — отметил Павел Мигачев.

Он также напомнил, что кроме этого в регионе действуют такие госпрограммы как сельская ипотека, ипотека для многодетных семей и другие.

Представитель Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Островская остановилась на мерах господдержки ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии

По данным Банка России, на начало декабря по 106-ФЗ в банки области поступило свыше 1 100 заявлений от граждан на предоставление кредитных каникул. Кредиты были реструктуризированы почти на 650 млн рублей.

- Банку-кредитору невыгодно образование просроченной задолженности, потому что на нее надо начислять повышенный резерв. Банк России до 31 декабря предоставил право не увеличивать резервы по реструктурированным кредитам граждан, поэтому кредитные организации идут заемщикам навстречу, перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать обслуживание долга посильным, – рассказала Елена Островская.

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2020 год продолжил тенденцию активного роста ипотеки, которая является локомотивом всего сектора потребительского кредитования. Важную роль сыграли ипотечные ставки, которые оказались в этом году на исторических минимумах. Такого мнения придерживается Вячеслав Панасенко, управляющий ВТБ в Саратовской области.

- За 11 месяцев 2020 года мы выдали свыше 3600 ипотечных займов на сумму 5,8 млрд рублей, это в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года, - прокомментировал управляющий.

Еще один фактор роста – ипотека с господдержкой, которая стартовала в середине апреля 2020 года. В ВТБ ставка по ней установлена на уровне 6,1%. С начала действия программы банк предоставили по ней около 500 кредитов почти на 900 млн рублей. В основном в структуре продаж преобладают 1-2-комнатные квартиры. По словам Вячеслава Панасенко, процент одобрения таких сделок достаточно высокий, поскольку абсолютное большинство заемщиков попадают под условия программы по ценовым параметрам кредита – до 6 млн рублей, что соответствует стоимости жилья в регионе. Кроме того, льготный займ можно оформить даже без предоставления справки о доходах по программе «Победа над формальностями» с первоначальным взносом 20%.

- Безусловно, продление этой программы до середины 2021 год позитивно отразится и на строительной отрасли, потому что застройщики смогут продолжать реализацию своих проектов без опасения спада на рынке в ближайшее время. А те заемщики, которые сейчас по каким-либо причинам не смогли оформить ипотеку по льготной ставке, смогут это сделать до июля следующего года, — подчеркнул управляющий.

Абсолютным рекордсменом в этом году является программа рефинансирования действующих ипотечных кредитов. В связи со снижением ставок в течение года жители региона все чаще проявляют интерес к данному продукту: за 11 месяцев 2020 года ВТБ в Саратовской области предоставил на эти цели почти 1000 займов на сумму 1,5 млрд рублей. Это более чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас доля рефинансирования в общем объеме продаж ипотеки достигла уже четверти.

Вячеслав Панасенко отметил, что у многих банков есть собственные программы, предлагающие льготные условия по ипотеке отдельным категориям жителей Саратовской области.

Вячеслав Панасенко

К примеру, в ВТБ действует ипотечная программа поддержки семей с детьми со ставкой 7,4 % на весь срок кредита. На нее могут рассчитывать клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынке.

Также в ВТБ в рамках стандартных программ оформление или рефинансирование ипотечного кредита под 7,4% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50%.

- Потенциал регионального рынка ипотечного кредитования довольно высокий, и мы не ожидаем его перенасыщения, — резюмировал Вячеслав Панасенко.

Министр Павел Мигачев резюмировал, что строительная отрасль серьезно отреагировала на государственные и банковские ипотечные программы. Квартиры на первичном рынке стали пользоваться большим спросом.

- По новым нормативам, с 1 января во всех больших городах Саратовской области количество будет переходить в качество — не просто продавать коробки и квадратные метры, а предоставлять услугу, где вместе с квартирой идут объекты социальной инфраструктуры: детсады, больницы, школы.

Жилье качественно улучшается, и ипотека вместе с госпрограммами активизируют эту работу, — заявил Павел Мигачев.