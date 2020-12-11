Выкинул собаку, требуя денег на наркотики: волонтеры рассказали подробности жестокого обращения с животным в Саратове

Бульмастиф Лада перенесла тяжелую операцию на позвоночнике. Фото группы "Дворянский дом"

Волонтеры требуют сурового наказания для человека, который выбросил собаку с четвертого этажа в Саратове.

- Я прошу всех неравнодушных, дать этому максимальную огласку! Подключать свои связи!!!! Писать тысячи заявлений, это нельзя просто так оставлять!!!!! Живодеры должны быть изолированы от общества, сейчас он выкинул собаку, а потом кого????? Детей? Людей? Давайте вместе добьемся его наказания!!!!! — так эмоционально призывают зоозащитники в группе «Дворянский дом».

Напомним, ЧП случилось 8 декабря на улице Антонова. По словам очевидцев, мужчины вышвырнул бульмастифа — четырехлетнюю Ладу — из окна. Собака получила тяжелые травмы: перелом позвоночника и повреждения внутренних органов.

Сразу после этого зоозащитники отвезли пострадавшее животное в клинику, где на следующий день Ладу прооперировали. Для этого был объявлен сбор средств, удалось набрать около 100 тыс. рублей.

Сейчас собака постепенно отходит от операции.

- Лада сама пьет воду, сама ходит в туалет, чувствует задние лапы, шевелит хвостиком, чувствует когда обрабатывают швы, поднимает голову, реагирует на свое имя, пытается перевернуться на бок! — сообщили волонтеры из группы «Дворянский дом».

Однако прогнозы на ее выздоровление пока очень осторожные.

Между тем подозреваемый в жестоком обращении с животным мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Владелица собаки, сожительница задержанного, призналась впоследствии, что у нее нет времени лечить пса, тем более, что она опасается за свою жизнь.

Соседи семьи рассказали, что мужчина был судим якобы за убийство двух человек.

Волонтеры также сообщили причину, по которой гражданин совершил такой чудовищный поступок: это был шантаж. Мужчина требовал у сожительницы деньги на наркотики, обещая выкинуть собаку, что впоследствии и сделал.

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