В Саратовской области вооруженный налетчик ворвался в банк и похитил 700 тысяч рублей

В Саратове вооруженный налетчик ограбил банк Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером 9 декабря в Балаково Саратовской области произошло вооруженное ограбление банка.

По предварительным данным, добычей неизвестного грабителя стали 700 тыс. рублей, которые на тот момент находились в кассе отделения.

Ограблено одно из отделений крупного российского банка.

В сети появилась видеозапись вооруженного ограбления кредитного учреждения.

На кадрах видно, что мужчина, вооруженный предметом похожим на пистолет, вошел в отделение банка и потребовал у работницы деньги. Схватив оператора зала за шею, он вытолкал ее в сторону кассы. При этом в зале находилось несколько посетителей, которые в этот момент продолжали операции у банкоматов.

Угрожая пистолетом оператору, грабитель потребовал открыть одну из касс, и работница кассы-обменного пункта вынула из аппаратов и сейфа наличку и передала ее грабителю. После этого он отпустил женщину операциониста и сбежал.

Все что было – 700 тыс. рублей – грабитель забрал и смог скрыться. Сейчас его поиск ведет полиция.

Материал дополняется.

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