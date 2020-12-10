В Саратовской области вооруженный налетчик ворвался в банк и похитил 700 тысяч рублей

В Саратове вооруженный налетчик ограбил банк
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Вечером 9 декабря в Балаково Саратовской области произошло вооруженное ограбление банка.
По предварительным данным, добычей неизвестного грабителя стали 700 тыс. рублей, которые на тот момент находились в кассе отделения.
Ограблено одно из отделений крупного российского банка.
В сети появилась видеозапись вооруженного ограбления кредитного учреждения.
На кадрах видно, что мужчина, вооруженный предметом похожим на пистолет, вошел в отделение банка и потребовал у работницы деньги. Схватив оператора зала за шею, он вытолкал ее в сторону кассы. При этом в зале находилось несколько посетителей, которые в этот момент продолжали операции у банкоматов.
Угрожая пистолетом оператору, грабитель потребовал открыть одну из касс, и работница кассы-обменного пункта вынула из аппаратов и сейфа наличку и передала ее грабителю. После этого он отпустил женщину операциониста и сбежал.
Все что было – 700 тыс. рублей – грабитель забрал и смог скрыться. Сейчас его поиск ведет полиция.
Материал дополняется.
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