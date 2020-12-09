У нее появились шансы: Ветеринары и волонтеры спасают собаку, которую пьяный хозяин выкинул с четвертого этажа

Собака получила перелом позвоночника и травмы внутренних органов. Фото волонтеров из соцсетей

В Ленинском районе Саратова из окна четвертого этажа выбросили собаку. Как сообщили «КП-Саратов» зоозащитники, ЧП случилось на улице Антонова, днем 8 декабря.

Ветеринары, которые оперировали животное заявили, что у разбившейся при падении с высоты собаки есть шанс на спасение. У бульмастифа по кличке Лада перелом позвоночника и многочисленные повреждение внутренних органов.

Собаку нашли и попытались спасти волонтеры. Животное еле дышало и истекало кровью. Очевидцы вызвали полицию и нашли живодера.

Животное пока находится в крайне тяжелом состоянии. Хозяйка пса уже дала согласие на усыпление собаки, но волонтеры и медики пытаются ее спасти. Они начали сбор средств.

Собаке уже успешно провели операцию, врачи считают, что теперь у неё есть все шансы на восстановление.

У Лады появился шанс после операции

Предположительно, выбросивший собаку из окна 32-летний сожитель хозяйки собаки был пьян. На него написали заявление в полицию, но перед правоохранителями он своей вины не признал. Соседи о нем отзываются как о неадекватном персонаже.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) отделом дознания отдела полиции №7 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После пьяной драки в Саратове с балкона выкинули женщину

Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести (подробнее)

Под Саратовом женщина выкинула новорожденную девочку на свалку

Ребенка спасла мачеха подозреваемой, вызвав «скорую» (подробнее)