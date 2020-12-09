Валерий Радаев сделал заявление о выходном дне 31 декабря
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос среди жителей региона о возможности сделать 31 декабря выходным днем, как это уже решено в нескольких регионах.
Опрос прошел на его станице в Instagram, где саратовцы могли выразить своем мнение, нужно ли делать этот день выходным или следует оставить рабочим.
Подавляющее большинство высказались за вариант выходного дня. Лишь 7% высказались за то, чтобы оставить его рабочим.
Жители высказались за выходной день 31 декабря
В группе «Комсомольской правды» в соцсети «ВКонтакте» также прошел опрос. За выходной день высказались более 67%. Против — более 17%. И около 14% не смогли определиться.
- В настоящее время готовится соответствующий документ. Обращаюсь к муниципальной власти, работодателям поддержать это решение, — отметил глава региона.
В ряде организаций, ко которым относятся оперативные службы, правоохранители, медики и некоторые государственные ведомства, сохранится рабочий режим. Он же распространяется на все новогодние праздники.
Напомним, ранее с предложением сделать 31 декабря в Саратовской области нерабочим днем выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
При этом еще несколько дней назад, 4 декабря, вопрос о выходном дне не рассматривался губернатором.
Последний день 2020 года может стать выходным в Саратовской области
Фото: Екатерина Семенова
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