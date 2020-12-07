Что происходило в саратовском здравоохранении кроме борьбы с коронавирусом

Кроме борьбы с коронавирусом у саратовской медицины есть более очевидные успехи

Всего на реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в 2020 году министерству здравоохранения Саратовской области выделены 2 млрд 988 млн рублей, в т.ч. 2 млрд 883 млн - за счет федерального бюджета, 105 млн - за счет бюджета региона. Заключены контракты на 2,912 млрд рублей, это 98,7% от запланированного. Кассовые расходы на конец ноября составили 1,370 млрд рублей, т.е. выполнено и уже оплачено 46% от всех планов по нацпроекту на текущий год.

Конкретно на реализацию национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, в Саратовской области на 2020 год предусмотрено 2 966 158,4 тыс. рублей.

Новый ФАП в Красноармейском районе

Больше всего денег заложено «Борьбу с онкологическими заболеваниями» - 1,012 млрд рублей. Пока из них отработали и оплатили немногим больше 21%.

Должны быть переоснащены организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологией. Почти миллиард рублей идет на приобретение 108 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, в т.ч. компьютерных, магнитно-резонансных томографов, аппаратов брахитерапии,рентгенодиагностического, эндоскопического, лабораторного оборудования. Конкретно в «Областной клинический онкологический диспансер» и «Областную клиническую больницу» уже поставлено 66 единиц оборудования.

Кроме этого, в 2019 году начато строительство нового онкологического диспансера, сдача которого планируется в 2022 году.

Новый флюорограф СГКБ №5

СГКБ №5 получила цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат на три рабочих места и цифровой маммограф.

- Конечно, сами мы купить их не смогли бы. Рассчитываем только на средства ОМС, которые получаем. Там оговорена определенная сумма на закупку оборудования, но эти аппараты настолько дорогостоящие — десятки миллионов, что мы в рамках этих денег приобрести их не смогли бы. Если один какой-то аппарат, возможно, но здесь мы сразу три поменяли на новейшие образцы, — рассказал главврач Марат Шамьюнов.

Вторым по объему денег в текущем году идет региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». За длинным названием скрывается 815 млн рублей финансирования, из которых половина уже выплачены. Это огромная закупка по 79 позициям товаров, работ и услуг. Это от поставки 5098 компьютеров, 150 планшетов, 3020 принтеров и серверного оборудования, до доработки информационных систем, подключение к ним новых фельдшерских пунктов, системы выписки льготных рецептов и лицензий Windows на ПК. В том числе, внедрение услуг санавиации в одном из районов.

Из нацпроекта финансируется и региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на который заведено 676 млн рублей. Кассовые расходы, а значит выполнение, превышают 52%.

Приобретается 78 единиц медицинского оборудования, в т. ч. ангиограф, и три КТ для «Областной клинической больницы и трех первичных сосудистых отделений: «Энгельсская городская больница № 2», «Балаковская городская клиническая больница» и «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева». Поставлено уже 33 единицы оборудования.

Выписано и оплачено 46 298 рецептов на 337 млн рублей для граждан, перенесших ОНМК, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Лекарствами их обеспечивают амбулаторно, т.е. на дому.

В областное госучреждение «Саратовский аптечный склад», в котором осуществляется прием, хранение, отпуск, доставка лекарственных препаратов до аптечных организаций, перечислено 13,4 млн рублей.

Новые аппараты УЗИ пришли в районые больницы

Одним из самых важных в период пандемии оказался блок первичной помощи. По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год было предусмотрено 245 млн рублей, из которых 80% уже выплачены.

Всего закуплено 34 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) на 100,6 млн рублей, еще на 179 млн туда закуплено оборудования.

В районы области поставлены семь мобильных комплексов оснащенных клинико-диагностической лабораторией, диагностическим кабинетом акушера-гинеколога и кабинетом для проведения профилактического медосмотра.

Предусмотрены и оплачены услуги санавиации на 64 млн рублей. С июля 2020 года в «Областную клиническую больницу» и «Саратовскую областную детскую клиническую больницу» эвакуировано 84 пациента.

Санавиация начала возрождение в регионе

Чтобы медикам было комфортно работать, нужны не только современные технологии и оборудование, но и хорошие условия. В этом году в центральной котельной районной больницы Базарного Карабулака заменены котлы, частичная заменена теплотрассы. Планируется в ближайшее время капитальный ремонт врачебных амбулаторий районной поликлиники, поселка Свободный, сел Алексеевка, Липовка, Максимовка, Старые Бурасы. Новые модульные ФАПы появятся в селах, Сухой Карабулак, Репьёвке, 1-Ханеневке, Стригае.

В терапевтическом корпусе сделан подвод кислорода на 51 точку.

- Во многом помогают, конечно, нацпроекты и действующие программы. У нас будет построена новая поликлиника, закуплены флюорографический, маммографический аппараты и стационарный аппарат УЗИ. А по проекту развития детского здравоохранения - закуплен передвижной аппарат УЗИ с четырьмя датчиками. Я уверен, при такой поддержке качество работы системы здравоохранения будет только расти, - считает главврач Андрей Анисимов.

Андрей Анисимов

Почти на 90% исполнен региональный проект, в рамках национального, - «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

На него закладывали 214 млн рублей, чтобы закупить 129 единиц медицинского оборудования и провести переоборудование и ремонт внутренних помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 18 медицинских организациях. Уже 119 единиц медоборудования на месте, в восьми медицинских организациях ремонты завершены.

- Чтобы детям было комфортнее в поликлинических отделениях, в здании педиатрии были проведены внутренние отделочные работы, заменены двери, покрытие пола, обновлены входная группа и крытая колясочная.В кабинете оториноларинголога установлен новый современный лор-комбмайн, который облегчит и улучшит качество работы врача.

В холле отделения установлено современное информационное табло, где отражается актуальное расписание приема врачей. Оборудованы стол справок, колл-центр. Для самых маленьких пациентов организованы три комфортные зоны: в игровые закуплены мягкая мебель, установлены мольберты для рисования. Зоны ожидания оснащены телевизорами для трансляции профилактических видеороликов и мультипликационных фильмов, - рассказал лавный врач ГУЗ «Энгельсская поликлиника №4» Михаил Перепелов.

По итогу года минздрав Саратовской области рассчитывает, что все заявленные в рамках нацпроекта планы будут в полном объеме исполнены.

ЛОР-комбайн в Энгельсской поликлинике №4

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