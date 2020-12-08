Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 декабря 2020 года: школьников отправляют на учебу, корпоративы запрещают

Саратовские школьники вновь пойдут на учебу Фото: Екатерина Семенова

Утром 7 декабря стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Заразились 257 человек.

Выздоровели за сутки 175 человек. Скончались шестеро — женщина и пятеро мужчин.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 8 декабря 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

Главной новостью стали новые ограничения. Вечером 7 декабря председатель правительства Роман Бусаргин объявил, что детские игровые площадки будут закрыты, отменяются массовые развлекательные мероприятия в торговых центрах, под запрет попали банкеты и корпоративы.

А вот школьники с 9 декабря отправляются на учебу. Такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости учеников и учителей.

Корпоративы попали под запрет Фото: Евгения ГУСЕВА

В ковидных госпиталях продолжают оставаться более 3,6 тыс. пациентов. У большинства из них выявлен коронавирус и пневмония.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге рассказал, кого начнут в первую очередь вакцинировать от коронавируса.

Более 3,6 тыс. пациентов лежат в ковидных госпиталях

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